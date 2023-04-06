1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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06 Nisan 2023 14:16
Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

Cuma:

16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu

20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Altınordu-Eyüpspor: Murat Erdoğan

9 Nisan Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay: Feridun Daldaş

20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Mert Güzenge

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