1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Cuma:
20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor: Gürcan Hasova
20.00 Pendikspor-Altınordu: Alpaslan Şen
4 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
5 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Cuma:
20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor: Gürcan Hasova
20.00 Pendikspor-Altınordu: Alpaslan Şen
4 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
5 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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