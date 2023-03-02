1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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02 Mart 2023 12:59
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor: Gürcan Hasova

20.00 Pendikspor-Altınordu: Alpaslan Şen

4 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

5 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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