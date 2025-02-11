1. Lig'de hafta içi maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe günü yapılacak maçların hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de hafta içi maçlarının hakemleri açıklandı
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11 Şubat 2025 15:07

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Peşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

12 Şubat Çarşamba:

14.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Fatih Tokail 

17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Şubat Perşembe:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor: Yunus Dursun

17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: Ümit Öztürk

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor: İlker Yasin Avcı

20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu


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