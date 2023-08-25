1.Lig'de Göztepe'nin konuğu Çorum FK!

1.Lig'in 3.haftasında iddialı iki takım karşı karşıya geliyor. Göztepe sahasında Çorum Futbol Kulübünü ağırlayacak.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.



Stadının zemininin yetişmemesi nedeniyle ilk haftadaki Sakaryaspor karşılaşmasını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamak zorunda kalan Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçına çıkacak.



İlk 2 haftada ligde gol atmayan 5 ekipten biri olan Göztepe, 1 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.



Sarı-kırmızılı ekipte ilk 2 haftada forma giyemeyen İsmail Köybaşı'nın sakatlığı devam ediyor.



