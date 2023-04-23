Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor, sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maç gol düellosuna sahne olurken Karadeniz temsilcisi karşılaşmadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.



Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 7. dakikasında Sinan Osmanoğlu ile öne geçti. Gençlerbirliği, 27. dakikada Mete Demir ile eşitliği buldu. Rizespor, 32. dakikada John Mary ile yeniden öne geçti. Gençlerbirliği bu kez 45+1'de Himmet Ertürk ile skora denge getirdi. Çaykur Rizespor, 45+6'da bu kez Yannick Bolasie ile öne geçti ve soyunma odasına 3-2'lik üstünlükle gitti.



Karadeniz temsilcisi, ikinci yarının başında 46. dakikada Amilton ile ilk kez 2 farklı üstünlük sağladı ve skor 4-2 oldu. Çaykur Rizespor'da 3. golü atan Yannick Bolasie, 53. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 5-2 oldu. Gençlerbirliği'nde 56. dakikada Abdullah Durak penaltıdan attığı golle durumu 5-3 yaptı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla mağlup etti.



Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, ligde 63 puana yükseldi. Karadeniz temsilcisi, Eyüpspor ve Pendikspor'un berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirdi. 2. sırada bulunan Rizespor, 3. sıradaki Pendikspor ile puan farkını 5'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı.



Çaykur Rizespor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.





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