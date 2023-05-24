1. Lig'de en çok yabancı oynatan Tuzlaspor

Takımlar Yerli Yabancı Tuzlaspor 62,07 37,93 Göztepe 62,24 37,76 Beyçimento Bandırmaspor 63,82 36,18 Sakaryaspor 65,38 34,62 Adanaspor 65,65 34,35 Yılport Samsunspor 65,98 34,02 Manisa FK 66,14 33,86 Dyorex Boluspor 66,59 33,41 Yeni Malatyaspor 71,15 28,85 Ankara Keçiörengücü 72,01 27,99 Eyüpspor 72,6 27,4 Pendikspor 74,29 25,71 Erzurumspor FK 74,67 25,33 Altay 77,15 22,85 Çaykur Rizespor 77,18 22,82 Gençlerbirliği 77,63 22,37 Bodrumspor 85,68 14,32 Altaş Denizlispor 87,35 12,65

YABANCI YERLİ Takımlar Futbolcu Süre (Dakika) Sarı Kırmızı Gol Futbolcu Süre (Dakika) Sarı Kırmızı Gol Adanaspor 8 7485 16 0 18 21 14305 35 1 14 Altaş Denizlispor 3 4238 12 2 2 30 29258 52 3 27 Altay 3 7658 14 0 24 28 25853 61 3 16 Altınordu 0 0 0 0 0 36 33545 69 3 35 Ankara Keçiörengücü 13 9394 23 3 26 20 24168 48 3 24 Beyçimento Bandırmaspor 12 12090 29 5 19 20 21323 54 1 29 Bodrumspor 6 5079 11 0 3 25 30389 57 4 50 Çaykur Rizespor 10 7898 22 0 35 26 26715 60 2 26 Dyorex Boluspor 9 11177 20 3 25 30 22276 48 1 13 Erzurumspor FK 6 8503 19 3 11 20 25066 53 2 25 Eyüpspor 9 9491 15 1 18 25 25144 54 2 17 Gençlerbirliği 11 7502 19 0 5 36 26028 50 5 35 Göztepe 11 12311 33 1 19 21 20296 42 2 19 Manisa FK 9 11367 28 3 16 27 22207 38 2 29 Pendikspor 7 8655 18 0 37 21 25005 59 0 21 Sakaryaspor 11 11582 27 3 29 20 21877 57 4 21 Tuzlaspor 12 13084 26 2 29 29 21412 40 5 9 Yeni Malatyaspor 5 6239 11 2 6 21 15388 41 5 16 Yılport Samsunspor 10 11392 14 1

Spor Toto 1. Lig'de yabancı futbolculara en fazla süre veren ekip Tuzlaspor oldu.Geride kalan 2022-2023 sezonunda 25 Türk ile 11 yabancı uyruklu futbolcunun birden fazla takımda forma giydiği Spor Toto 1. Lig'de 596 farklı isim mücadele etti.Sezon boyunca Gençlerbirliği'nde 47 farklı isim oynarken, Ankara ekibini 41 oyuncuyla Tuzlaspor ve 39 futbolcuyla Dyorex Boluspor izledi. Erzurumspor FK ile ligden çekilmesi kabul edilen Yeni Malatyaspor 26'şar oyuncuya şans verdi.Türk oyuncuların toplam sürenin yüzde 73,26'sında sahada kaldığı ligde yabancı uyruklular da yüzde 26,74 süre buldu.Spor Toto 1. Lig'de yabancı futbolculara en fazla süreyi yüzde 37,93 ile Tuzlaspor verdi. Tuzlaspor'u 37,76 ile Göztepe ve yüzde 36,18 ile Beyçimento Bandırmaspor izledi. Sadece Altınordu'nun yabancı futbolcu oynatmadığı ligde süre bazında yerli oyunculara en fazla şansı Altaş Denizlispor verdi. Denizli ekibinde yerli oyuncular, toplam sürenin yüzde 87,35'inde sahada kaldı.Yerli oyuncu olarak en fazla süre alan takımlar Altınordu ile Altaş Denizlispor'un küme düştüğü ligde Ankara Keçiörengücü'nde 13, Beyçimento Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da 12, Gençlerbirliği, Göztepe ve Sakaryaspor'da ise 11 yabancı uyruklu futbolcu mücadele etti.Sezona Dyorex Boluspor'da başlayan ve ara transfer döneminde Adanaspor'a geçen Abdurrahman Canlı, Adanaspor'un ligden çekilmesinin ardından sezonu Bodrumspor'da tamamladı.İlk olarak Göztepe'de 2 maça çıktıktan sonra Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'la anlaşan Kerim Alıcı, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından yetiştiği kulübü Altınordu'ya transfer oldu.Takımların bu sezon forma şansı verdiği oyuncuların yerli ve yabancı yüzdelikler ve futbolcuların performansları şöyle: