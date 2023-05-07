1. Lig'de alt sıraları karıştıran maç!

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor ile Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 1-0 kazanırken galibiyet golünü 45+3'te Buğra Çağıran kaydetti. Erzurumspor'da Estrela, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği kendisini küme düşme hattından kurtarıp 34 puana yükselirken, Erzurumspor 33 puanla küme düşme hattına geriledi.



Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği evinde Sakaryaspor'u ağırlarken, Erzurumspor bir diğer ligde kalma mücadelesi veren ekip Altınordu'ya konuk olacak.

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