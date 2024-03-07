1. Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam edecek.
Haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor ile Bitexen Giresunspor cuma günü karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Bolu Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.
8 Mart Cuma:
20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
9 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Uğurlu
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Yiğit Arslan
19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: Adnan Deniz Kayatepe
10 Mart Pazar:
13.30 Altay-Gençlerbirliği: Raşit Yorgancılar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Erkan Özdamar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: Yasin Kol
19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş
11 Mart Pazartesi:
20.30 Manisa FK-Ümraniyespor: Alpaslan Şen
Haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor ile Bitexen Giresunspor cuma günü karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Bolu Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.
8 Mart Cuma:
20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
9 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Uğurlu
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Yiğit Arslan
19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: Adnan Deniz Kayatepe
10 Mart Pazar:
13.30 Altay-Gençlerbirliği: Raşit Yorgancılar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Erkan Özdamar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: Yasin Kol
19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş
11 Mart Pazartesi:
20.30 Manisa FK-Ümraniyespor: Alpaslan Şen
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