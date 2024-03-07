1. Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor ile Bitexen Giresunspor cuma günü karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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1. Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor
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07 Mart 2024 13:45
Son güncelleme 07 Mart 2024 14:38
Trendyol 1. Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor ile Bitexen Giresunspor cuma günü karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Bolu Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.

8 Mart Cuma:

20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

9 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Uğurlu

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Yiğit Arslan

19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: Adnan Deniz Kayatepe

10 Mart Pazar:

13.30 Altay-Gençlerbirliği: Raşit Yorgancılar

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Erkan Özdamar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: Yasin Kol

19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş

11 Mart Pazartesi:

20.30 Manisa FK-Ümraniyespor: Alpaslan Şen

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