1. Lig'de 24. hafta bitiminde son durum!

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlanırken, Kocaelispor liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de 24. hafta bitiminde son durum!
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14 Şubat 2025 02:15
 Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Lider Kocaelispor ise Manisa FK'yi 2-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

- Haftanın sonuçları

Ligde 24. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor: 2-0

Manisa FK-Kocaelispor: 0-2

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 1-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 3-0

Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor: 1-0

Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: 0-1

Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

- Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 24 16 3 5 38 20 18 51
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 24 13 6 5 40 22 18 45
3.ERZURUMSPOR FK 24 12 4 8 35 19 16 40
4.GENÇLERBİRLİĞİ 24 11 7 6 28 21 7 40
5.AHLATCI ÇORUM FK 24 10 8 6 32 22 10 38
6.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 24 10 7 7 38 26 12 37
7.TEKSÜT BANDIRMASPOR 24 10 7 7 33 31 2 37
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 24 11 3 10 36 27 9 36
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 24 10 6 8 30 26 4 36
10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 24 10 5 9 34 32 2 35
11.ESENLER EROKSPOR 24 9 7 8 32 29 3 34
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER 24 8 10 6 25 23 2 34
13.GEOSİS BOLUSPOR 24 9 6 9 32 29 3 33
14.SAKARYASPOR 24 8 9 7 30 32 -2 33
15.MKE ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 28 25 3 30
16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 24 9 3 12 29 34 -5 30
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 24 8 5 11 24 28 -4 29
18.ŞANLIURFASPOR 24 8 4 12 29 33 -4 28
19.ADANASPOR 24 4 7 13 19 42 -23 19
20.YENİ MALATYASPOR 24 0 0 24 10 81 -71 -21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

Ligde 25. haftanın programı şöyle:

15 Şubat Cumartesi:

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

16 Şubat Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (Esenler Erokspor)

17 Şubat Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk) 


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