1. Lig'de 2 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:



18. hafta



16 Aralık Cuma:



20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)



17 Aralık Cumartesi:



13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)



13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)



16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)



16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)



19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)



18 Aralık Pazar:



13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 7 Eylül)



13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)



19 Aralık Pazartesi:



20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)



19. hafta



24 Aralık Cumartesi:



13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)



19.00 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)



25 Aralık Pazar:



13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)



13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)



16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor (Eryaman)



19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni Samsun 19 Mayıs)



26 Aralık Pazartesi:



17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



20.00 Göztepe-Bodrumspor (Gürsel Aksel)





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