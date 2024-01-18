1. Lig'de 19. haftanın heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı, cuma günü oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de 19. haftanın heyecanı başlıyor
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18 Ocak 2024 14:14
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı, cuma günü oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Bitexen Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. haftanın maç programı şöyle:

19 Ocak Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

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