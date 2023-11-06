1. Lig'de 11. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta sona erdi. Eyüpspor, Adanaspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de 11. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu
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06 Kasım 2023 22:29
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta Ümraniyespor-Tuzlaspor maçıyla tamamlandı.

Haftaya lider başlayan Eyüpspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini korudu.

Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü: 2-3

Gençlerbirliği-Boluspor: 0-0

Göztepe-Kocaelispor: 0-1

Bodrum FK-Manisa FK: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Altay: 2-0

Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK: 1-0

Eyüpspor-Adanaspor: 4-1

Ümraniyespor-Tuzlaspor: 1-1

Puan durumu

Tamamlanan 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 11 9 0 2 26 8 18 27
2.KOCAELİSPOR 11 7 2 2 18 11 7 23
3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 11 6 4 1 15 6 9 22
4.BODRUM FK 11 6 2 3 15 9 6 20
5.GÖZTEPE A.Ş. 11 6 2 3 11 5 6 20
6.GENÇLERBİRLİĞİ 11 5 4 2 14 12 2 19
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 11 5 2 4 10 10 0 17
8.SAKARYASPOR A.Ş. 11 4 4 3 11 10 1 16
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 11 3 5 3 14 11 3 14
10.AHLATCI ÇORUM FK 11 4 2 5 16 14 2 14
11.ERZURUMSPOR FK 11 3 4 4 9 7 2 13
12.BOLUSPOR 11 3 4 4 7 10 -3 13
13.ADANASPOR A.Ş. 11 4 0 7 11 16 -5 12
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 11 2 5 4 8 14 -6 11
15.BITEXEN GİRESUNSPOR 11 2 3 6 7 13 -6 9
16.ÜMRANİYESPOR 11 2 3 6 9 17 -8 9
17.TUZLASPOR A.Ş. 11 2 2 7 8 21 -13 8
18.ALTAY 11 1 2 8 6 21 -15 5
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