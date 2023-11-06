1. Lig'de 11. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta Ümraniyespor-Tuzlaspor maçıyla tamamlandı.
Haftaya lider başlayan Eyüpspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini korudu.
Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü: 2-3
Gençlerbirliği-Boluspor: 0-0
Göztepe-Kocaelispor: 0-1
Bodrum FK-Manisa FK: 2-0
Teksüt Bandırmaspor-Altay: 2-0
Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK: 1-0
Eyüpspor-Adanaspor: 4-1
Ümraniyespor-Tuzlaspor: 1-1
Puan durumu
Tamamlanan 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Haftaya lider başlayan Eyüpspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini korudu.
Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü: 2-3
Gençlerbirliği-Boluspor: 0-0
Göztepe-Kocaelispor: 0-1
Bodrum FK-Manisa FK: 2-0
Teksüt Bandırmaspor-Altay: 2-0
Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK: 1-0
Eyüpspor-Adanaspor: 4-1
Ümraniyespor-Tuzlaspor: 1-1
Puan durumu
Tamamlanan 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|11
|9
|0
|2
|26
|8
|18
|27
|2.KOCAELİSPOR
|11
|7
|2
|2
|18
|11
|7
|23
|3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|11
|6
|4
|1
|15
|6
|9
|22
|4.BODRUM FK
|11
|6
|2
|3
|15
|9
|6
|20
|5.GÖZTEPE A.Ş.
|11
|6
|2
|3
|11
|5
|6
|20
|6.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|5
|4
|2
|14
|12
|2
|19
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|11
|5
|2
|4
|10
|10
|0
|17
|8.SAKARYASPOR A.Ş.
|11
|4
|4
|3
|11
|10
|1
|16
|9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|11
|3
|5
|3
|14
|11
|3
|14
|10.AHLATCI ÇORUM FK
|11
|4
|2
|5
|16
|14
|2
|14
|11.ERZURUMSPOR FK
|11
|3
|4
|4
|9
|7
|2
|13
|12.BOLUSPOR
|11
|3
|4
|4
|7
|10
|-3
|13
|13.ADANASPOR A.Ş.
|11
|4
|0
|7
|11
|16
|-5
|12
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|11
|2
|5
|4
|8
|14
|-6
|11
|15.BITEXEN GİRESUNSPOR
|11
|2
|3
|6
|7
|13
|-6
|9
|16.ÜMRANİYESPOR
|11
|2
|3
|6
|9
|17
|-8
|9
|17.TUZLASPOR A.Ş.
|11
|2
|2
|7
|8
|21
|-13
|8
|18.ALTAY
|11
|1
|2
|8
|6
|21
|-15
|5