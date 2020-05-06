1 karat tek taş yüzük fiyatları (Bir Karat pırlanta kaç TL)

1 karat pırlanta yüzük
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1 KARAT KAÇ GRAM?
Karat, 0,2 g'a (200 mg) eşit olan bir kütle birimidir. Elmas ve diğer değerli taşların kütlelerinin ölçümünde kullanılır. Birim, oldukça sabit ağırlıklara sahip olması dolayısı ile eski tarihlerde ağırlık ölçmede kullanılan keçiboynuzu tohumundan kökenlenir. Karat adı, keçiboynuzunun Arapça karşılığı olan karrat sözcüğünden gelir. Keçiboynuzu, Yunanca'da keration, İngilizce'de carob olarak anılır. Karat, değişik ülkelerde kullanılmakta ve her bir ülkede farklı kütlelere tekabül etmektedir. 1907 yılında 0,200 gram olarak kabul edilmiş ve metrik kırat olarak adlandırılmıştır. SADECE 3 DAKİKADA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ ALMAK İÇİN BURAYA
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Pırlantalı alyans modeli alınırken taş yapısı, genişliği, doluluğu gibi kriterlerden önce zevk ve tercihlere göre altın, gümüş ya da rose seçeneklerinden oluşan alyans rengine karar verilmelidir. Tercih edilen alyans modeli, parmakta zarif duran, günlük hayatta rahatsız etmeyecek kesimde olmalıdır. Ayrıca şık ve rahat bir model seçilmelidir. 2. Pırlanta Alyans Nasıl Parlatılır?
Gün içerisinde kullanılan nemlendirici kremlerin pırlanta yüzüklerin üzerinde mat bir katman oluşturması taşın cansız görünmesine yol açar. Değerli mücevherler belirli periyotlarala bakım ve temizlik işlemlerinden geçirilmelidir. Altınbaş mağazalarında tem
izlik ve bakım işlemleri için hizmet alabilir, çizilme ve matlaşma gibi olağan sorunları kısa sürede çözüme kavuşturabilirsiniz.3. Pırlanta Alyans Nasıl Temizlenir?
Basit bakım işlemlerinden sonra yüzüğün üzerinde çıkmayan lekeler varsa profesyonel bir temizlik yapılması gerekebilir. Altınbaş mağazalarından yardım alabilir ya da temizleme spreyi ve özel silme bezi ile kendiniz temizlik işlemini yapabilirsiniz. Rutin olarak, 2 haftada bir pırlanta mücevherin bakımının yapılması, pırlantanın uzun ömürlü olmasını sağlar. Günlük yaşam içerisinde kullanılan sabunlar, nemlendirici kremler, toz ve kirler pırlantayı yıpratabilir.4. Pırlanta Alyans Hangi Parmağa Takılır?
Evlilik teklifinde verilen yüzük sağ elin yüzük parmağında kullanılabilir. Pırlanta alyans ise genel olarak sol elin yüzük parmağına takılmasına rağmen kişisel tercihlere göre farklı bir parmakta kullanılabilir. Genel olarak, yüzük parmağı tercih edilse de son dönemlerde farklı parmaklarda çoklu yüzük kullanımı da yaygındır.5. Pırlanta Alyans Hangi Yüzükler İle Takılır?
Pırlanta alyans; rengine uyumlu tek taş, tamtur ya da beş taş yüzükle rahatlıkla kombinlenebilir. Pırlanta alyans altın renkli ise altın renkli tek taşla birlikte uyum içerisinde kullanılabilir. Genel olarak, uzun parmaklı kişiler, sol elin yüzük parmağında birkaç yüzüğü uygun model ve renklerde kombinlemektedir.6. Pırlanta Alyans Hangi Ele Takılır?
Pırlanta alyans, genellikle söz ya da nişan sürecinde sağ elin yüzük parmağında kullanılır. Evlilik sonrası, isteğe bağlı olmak üzere sol elin yüzük parmağında da kullanılabilir. Yüzüğün hangi parmakta kullanılacağı kişisel tercihlere göre değişebilir, son dönemlerde Altınbaş alyans tasarımları farklı parmaklarda kullanılmaktadır. Tek yüzük yerine birkaç yüzüğü farklı parmaklarınızda kullanabilirsiniz.7. Pırlanta Alyans İçine Ne Yazılır?
Pırlanta alyansın içerisine, genel olarak evlilik sonrası düğün tarihiyle birlikte gelin ve damadın adı yazılır. Son zamanlarda yüzük içlerine isim ve tarih haricinde güzel ve anlamlı sözler, parmak izleri, imzalar, çiftler için özel olan çeşitli semboller yapılabilir. Yüzük içerisine yapılan işlemler, standarda bağlı kalmaksızın, çiftin özel istekleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.8. Pırlanta Alyans Ölçüsü Nasıl Alınır?
Pırlanta alyans ölçüsü almanın birçok yolu vardır. İp ölçüsü, kredi kartı ya da cetvel kullanılarak yapılan basit ölçümlerin yanı sıra profesyonel olarak size en yakın Altınbaş mağazalarında ölçüm yaptırabilirsiniz. Altınbaş mağazalarında yüzük modellerini çiftlerin denemesini istenir ve parmaklara uygun olan yüzüğün "malafa" adı verilen ölçü aletiyle mm bazında ölçüsü alınır. Yüzük ölçüsünün herhangi bir standardı yoktur, kişiye özel olarak değişir.9. Pırlanta Alyansın Kalitesi Nasıl Anlaşılır?
Pırlanta alyansın kalitesi öncelikle alyansın üzerinde bulunan pırlanta taşının rengi ve berraklığıyla ölçülür. Bunun yanı sıra, kesimi ve karat ağırlığı da kalitenin belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Taş kalitesinin ardından alyansın gramaj oranı da yüzüğün değerini değiştiren unsurlar arasındadır. Gramajı yüksek ve düşük olan yüzükler arasında dışarıdan bakıldığında herhangi bir fark görülmez. Doluluk oranı yüksek alyanslar düşme ezilme riskine ve darbelere karşı daha dayanıklıdır.10. Pırlanta Alyans Genişletilebilir mi?
Pırlanta alyanslar, taş yapısı ve kalitesi bozulmadan Altınbaş mağazaları tarafından genişletilebilir ya da daraltılabilir. Altınbaş mağazalarında alyans üzerinde herhangi bir deformasyon olmadan sağlıklı şekilde ölçü değişikliği profesyonel olarak yapılabilir. Genişletme ya da daraltma işleminin birkaç seferden fazla yapılması alyansın deformasyonuna neden olur. Bu işlemlerin çok fazla yapılması tavsiye edilmez.
Elmas nedir?
Elmas üç boyutlu kristal yapıda düzenli sıralanmış karbon atomlarından oluşan yapısı ile Mohs sertlik skalasında en yüksek değer olan 10 değerine sahip bir taştır. Öyle ki elmas kendisini çiziğe uğratmadan dünyadaki bütün malzemeleri çizebilecek ve hiçbir asit veya bazdan (alkaliden) zarar görmeyecek yapıdadır.
Elmasın oluşum şartları ise 1325°C gibi bir yüksek sıcaklık ile 50000 kg/cm2 büyüklüğünde yüksek bir basıncı gerektirir. Bu yüksek değerdeki basınç şartlarını Eiffel Kulesini (9441 ton) tek el üzerinde taşımaya benzetebiliriz. Bu basınç değerinin altındaki değerlerde ise elmas yerine grafit oluşur.
Çok sayıda benzersiz ve olağanüstü özelliğe sahip elmaslar 1850'lerde Güney Afrikadaki bir bölgede elmas madeninin işletmeye açılmasından tutunda, günümüzde jeologlar tarafından modern yöntemler kullanılarak Sibirya ve Kanada'nın donmuş tundralarından, Afrika'nın sıcaktan yanan çöllerine ve okyanus diplerine kadar her yerde aranmalarına rağmen gene de insanların talebini karşılayacak miktarlarda bulunamamaktadır. Bu da elmasın ulaşılmazlığından kaynaklanan değerini arttırmakta ve süs eşyası olarak kullanılmasının yanı sıra, değeri gün geçtikçe artan tasarruf aracınada dönüşmesine yol açmaktadır.
Elmasın pırlantaya dönüşümü
Milyonlarca yıl boyunca sıcak, soğuk, rüzgar, su ve basınç gibi doğa güçlerinin etkisi altında, yeryüzünün derin katmanlarında varlığını sürdüren ve büyük güçlüklerle yeryüzüne çıkartılan elmas, günümüzde değerli sanatkarların ellerinde özenle işlenerek ve çeşitli kesimlerde şekillendirilerek göz kamaştıran pırlantaya dönüşür.
Pırlanta, elmasın içinde varolan sonsuz ışıltı ile içindeki ateşi açığa çıkaran ve büyük bir ustalık gerektiren elmasın özel bir kesim biçimidir. Ayrıca değişmeyen beyaz ve duru görüntüsü ile saflığın, güzelliğin, sevginin, sonsuz aşkın ve bütün bunların yanında gurur, zenginlik ile gücünde simgesi haline gelen pırlanta, baştan çıkarıcı güzelliği ile kadınların vazgeçemediği ve almaktan en cok mutlu oldukları hediyedir.
Pırlanta kesim nedir?
Elmasın 57 fasetli özel kesilmiş haline pırlanta denir. Faset, değerli taşlar da ışığı yansıtan açılı yüzeylere verilen isimdir. Pırlanta kesim de üç ana bölüm bulunur. Taç, kemer ve külah.
Kemerin üstünde bulunan bölüme taç denir. Taç bölümünde 33 adet faset bulunur. Taç bölümünde bulunan fasetlerin sayısı fazla olduğu için, bu bölümde daha fazla yansıma ve parlaklık gözlemlenir. Bunun için taç bölümü, pırlantanın geneline oranla daha beyaz görünür.
Kemer bölümü doğal, cilalı ya da fasetli olabilir. Kemer kalınlığı pırlantanın parlaklığını etkiler. Kalın kemerli bir pırlanta daha mat görünür, ince kemerli pırlanta ise mıhlamaya karşı dayanıksızdır. Kemer, pırlantayı sağlam tutan önemli bir bölümdür.
Kemerin altında bulunan bölüme külah denir. Külah bölümünde 24 faset bulunur. Külah bölümü pırlantaya giren ışığın dışarı yansımasını sağlar. Külah ne kadar doğru açıyla kesilmiş ise, pırlantaya giren ışık yansıyarak yine taçtan çıkar. Böylece pırlantada optimum parlaklık sağlanmış olur. Kimi zaman külah ucuna da faset atılabilir. Bu faset ile pırlantanın en hassas kısmı olan külah ucunda oluşabilecek hasarlar önlenmiş olur.
Çap, pırlantanın kemerinin bir uçtan diğer uca kadar olan ölçüsüdür. Derinlik, pırlantanın tabladan külah ucuna kadar olan yüksekliğidir.
Yaşamınızdaki tüm özel anları ve kutlamaları sonsuza kadar size mutlulukla hatırlatan pırlanta kendi ışıltısını yaşamınıza katan çok özel bir mücevherdir.