1 karat tek taş fiyatı (Bir Karat yüzük ne kadar, kaç TL)

Pırlanta Nedir? – Pırlanta ve Elmas arasındaki Fark Nedir ? Milyarlarca yıl önce, yeryüzünün derinliklerinde yüksek ısı ve basınç altında kısa, stabil ve güçlü bağlarlarla bağlanmış karbon atomlarının bir araya gelmesi ile oluşan elmas, her biri diğerinden farklı, tek ve eşsiz olarak adeta doğanın kalbinden yeryüzüne çıkar.



Elmas nedir?



Elmas üç boyutlu kristal yapıda düzenli sıralanmış karbon atomlarından oluşan yapısı ile Mohs sertlik skalasında en yüksek değer olan 10 değerine sahip bir taştır. Öyle ki elmas kendisini çiziğe uğratmadan dünyadaki bütün malzemeleri çizebilecek ve hiçbir asit veya bazdan (alkaliden) zarar görmeyecek yapıdadır.



Elmasın oluşum şartları ise 1325°C gibi bir yüksek sıcaklık ile 50000 kg/cm2 büyüklüğünde yüksek bir basıncı gerektirir. Bu yüksek değerdeki basınç şartlarını Eiffel Kulesini (9441 ton) tek el üzerinde taşımaya benzetebiliriz. Bu basınç değerinin altındaki değerlerde ise elmas yerine grafit oluşur.



Çok sayıda benzersiz ve olağanüstü özelliğe sahip elmaslar 1850'lerde Güney Afrikadaki bir bölgede elmas madeninin işletmeye açılmasından tutunda, günümüzde jeologlar tarafından modern yöntemler kullanılarak Sibirya ve Kanada'nın donmuş tundralarından, Afrika'nın sıcaktan yanan çöllerine ve okyanus diplerine kadar her yerde aranmalarına rağmen gene de insanların talebini karşılayacak miktarlarda bulunamamaktadır. Bu da elmasın ulaşılmazlığından kaynaklanan değerini arttırmakta ve süs eşyası olarak kullanılmasının yanı sıra, değeri gün geçtikçe artan tasarruf aracınada dönüşmesine yol açmaktadır.



Elmasın pırlantaya dönüşümü



Milyonlarca yıl boyunca sıcak, soğuk, rüzgar, su ve basınç gibi doğa güçlerinin etkisi altında, yeryüzünün derin katmanlarında varlığını sürdüren ve büyük güçlüklerle yeryüzüne çıkartılan elmas, günümüzde değerli sanatkarların ellerinde özenle işlenerek ve çeşitli kesimlerde şekillendirilerek göz kamaştıran pırlantaya dönüşür.



Pırlanta, elmasın içinde varolan sonsuz ışıltı ile içindeki ateşi açığa çıkaran ve büyük bir ustalık gerektiren elmasın özel bir kesim biçimidir. Ayrıca değişmeyen beyaz ve duru görüntüsü ile saflığın, güzelliğin, sevginin, sonsuz aşkın ve bütün bunların yanında gurur, zenginlik ile gücünde simgesi haline gelen pırlanta, baştan çıkarıcı güzelliği ile kadınların vazgeçemediği ve almaktan en cok mutlu oldukları hediyedir.



Pırlanta kesim nedir?



Elmasın 57 fasetli özel kesilmiş haline pırlanta denir. Faset, değerli taşlar da ışığı yansıtan açılı yüzeylere verilen isimdir. Pırlanta kesim de üç ana bölüm bulunur. Taç, kemer ve külah.



Kemerin üstünde bulunan bölüme taç denir. Taç bölümünde 33 adet faset bulunur. Taç bölümünde bulunan fasetlerin sayısı fazla olduğu için, bu bölümde daha fazla yansıma ve parlaklık gözlemlenir. Bunun için taç bölümü, pırlantanın geneline oranla daha beyaz görünür.



Kemer bölümü doğal, cilalı ya da fasetli olabilir. Kemer kalınlığı pırlantanın parlaklığını etkiler. Kalın kemerli bir pırlanta daha mat görünür, ince kemerli pırlanta ise mıhlamaya karşı dayanıksızdır. Kemer, pırlantayı sağlam tutan önemli bir bölümdür.



Kemerin altında bulunan bölüme külah denir. Külah bölümünde 24 faset bulunur. Külah bölümü pırlantaya giren ışığın dışarı yansımasını sağlar. Külah ne kadar doğru açıyla kesilmiş ise, pırlantaya giren ışık yansıyarak yine taçtan çıkar. Böylece pırlantada optimum parlaklık sağlanmış olur. Kimi zaman külah ucuna da faset atılabilir. Bu faset ile pırlantanın en hassas kısmı olan külah ucunda oluşabilecek hasarlar önlenmiş olur.



Çap, pırlantanın kemerinin bir uçtan diğer uca kadar olan ölçüsüdür. Derinlik, pırlantanın tabladan külah ucuna kadar olan yüksekliğidir.



Yaşamınızdaki tüm özel anları ve kutlamaları sonsuza kadar size mutlulukla hatırlatan pırlanta kendi ışıltısını yaşamınıza katan çok özel bir mücevherdir.