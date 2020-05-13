1 Haziran'da nereler açılacak?

1 Haziran tarihinde normalleşme hareketine dair açılışı tekrar yapılacak gelişmeler merakla bekleniyor. Vatandaşlar merak ettikleri açılacak yerleri merakla bekliyor. Henüz 1 Haziran tarihinde açılacak yerler kesin bir şekilde belirtilmedi. Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.Genel ve özel şartlara uyulmak kaydıyla (Ticaret, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı) 11 Mayıs'ta kullanıma açılacak.Pazar yerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs'ta açılacak. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran'da açılacak. Pazar yerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı'da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazar yerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verilecek.65 yaş ve üstü ilk kez yarın 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa adım atacak.Salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler. Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.11 Mayıs'ta açılması planlanan AVM'lerde maske takma, ateş ölçme ve sosyal mesafe gibi sıkı kurallar uygulanacak. Tehlike geçene kadar valeler hizmet dışı olacak. Çünkü en riskli bölüm burası, dolayısıyla vatandaş arabasını kendisi park edecek.İç hat ve dış hat uçuşları 27 Mayıs'ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.Yurt dışı uçuşlarda yolculara, pasaport gibi seyahat karnesi çıkarılacak. Bu yolcuların karnesinde gittikleri şehirler, kaldıkları yerler, kaç gün kaldıkları ayrıntılı olarak yazılacak. Olası bir vaka durumunda yolcunun kaldığı yer, çevresinde temas ettiği kişiler bu kapsamda saptanabilecek.Spor salonları da açıklanan normalleşme planı takvimine göre,1 Haziran 2020'de açılacak.At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.Diş hekimlerinin ve fizyoterapistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.4 aşamalı normalleşme haritası izlenecek:Buna göre aşamalar şu şekilde öngörülüyor:Aşama 0 (Hazırlık dönemi) 4-26 Mayıs 2020Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020Aşama 3: 1 Ocak 2021-Kovid 19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih