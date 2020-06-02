1 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununda kazanan Gönüllüler oldu. Yapılan yarış yine nefesleri kesti ancak bir süredir olduğu gibi yine Gönüllüler Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusunun cevabını verdi. Survivor 2020'nin 94. yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın açıkladığı büyük ödülü kazanabilmek adına parkurlarda tüm hünerlerini sergiledi. İşte Survivor ödül oyunu, Survivor bugün kim kazandı, Survivor kazanan kim sorularının yanıtları burada...

02 Haziran 2020 02:50
1 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı?
1 Haziran Survivor mücadelesinde ödül oyununu Gönüllüler kazandı. Ünlüler takımında Yunus Emre'nin yarış dışında kaldığı mücadelede 1 Haziran Survivor kim kazandı bilgisine ulaşıldı. Survivor 1 Haziran 2020 bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kim kazandı sorusunun cevabını vermeye çalıştı. Oyunun başlarında farklı skorla ilerleyen gönüllüler takımı ilerleyen oyunlarda üstünlüğü ünlülere kaptırmıştı. Son oynanan oyunla birlikte Evrim, Aycan'a karşı kazanarak skoru 8-8'e taşıdı. Elif - Nisa karşılaşmasında kazanan taraf Nisa oldu ve skor 9-8. Son olarak gönüllüler takımndan Evrim ile ünlüler takımından Sercan'ın karşılaşmasından kazanan taraf gönüllüler takımından Evrim oldu ve 10'a 8'lik skorla ödül oyununun kazanan takım Gönüllüler oldu.
ÖDÜL OYUNUNDAKİ VİLLA ŞARKICI PITBULL'UN ÇIKTI

Survivor'da özellikle ödül oyunlarında yarışmacıların kullanımmına sunulan meşhur villanın sahibi belli oldu. Acun Ilıcalı, bu akşam ödül oyununu kazanan gönüllüler takımıyla yaptığı konuşmada, villanın sahibinin ABD'li rapçi Pitbull olduğunu söyledi. Gönüllüler takımı ise villanın kime ait olduğunu villadaki Pitbull yazılarından dolayı bildiklerini ifade etti.



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

İlk eleme adayı: Yunus Emre Özden - Ünlüler
İkinci eleme adayı: Elif Yıldırım Gören - Ünlüler
Üçüncü eleme adayı: Aycan Yanaç - Ünlüler
Dördüncü eleme adayı: Sercan Yıldırım - Ünlüler

YUNUS EMRE OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, uyarıları dikkate almayan Yunus Emre'yi ihraç etti. Survivor 94. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın büyük ödülü için karşı karşıya geldi. Gönüllülerin 5-3 önde olduğu sırada Sercan ile Berkan parkurda yerlerini aldı. Sercan'a Yunus Emre eşlik ederken Berkan'a Yasin yol göstermeye çalıştı. Kıyasıya mücadele Sercan, parkuru önce bitirdi ve ikide iki atışla Berkan'a atış şansı vermedi. Oyun sonrasında bir anda Berkan ile Yunus Emre arasında gerginlik yaşandı. Yine birbirlerinin üstüne yürüyen yarışmacıların arasında arkadaşları girdi. Yunus Emre ile Berkan, uzaktan birbirlerine laf atarak tartışmalarını sürdürdüler. Sonrasında Acun Ilıcalı, oyunu kesip Yunus Emre'yi uyardı. Fakat Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın anlattıklarına sürekli itiraz etti. Bunun sonucunda Acun Ilıcalı "Yunus Emre, sen anladığım kadarıyla anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun." diyerek oyundan ihraç edildiğini açıkladı.



Diğer Haberler

1 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı? Gündem

1 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? (1 Haziran 2020) Gündem

Survivor ödül oyununu kim kazandı? (1 Haziran 2020)
Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (02 Haziran Salı) Gündem

Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (02 Haziran Salı)
Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı) Gündem

Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı)
Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı) Gündem

Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı)
Pis Yedili Alis Karadağ kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı) Gündem

Pis Yedili Alis Karadağ kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı)
Çilek Kokusu dizisi oyuncuları, Çilek Kokusu oyuncu kadrosu (02 Haziran Salı) Gündem

Çilek Kokusu dizisi oyuncuları, Çilek Kokusu oyuncu kadrosu (02 Haziran Salı)
Çilek Kokusu Eda gerçek ismi nedir, kimdir? (02 Haziran Salı) Gündem

Çilek Kokusu Eda gerçek ismi nedir, kimdir? (02 Haziran Salı)
Çilek Kokusu Burak gerçek ismi nedir? (02 Haziran Salı) Gündem

Çilek Kokusu Burak gerçek ismi nedir? (02 Haziran Salı)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
2

Real Madrid, iç saha maçlarını Bernabeu'da oynamayacak!
3

Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri
4

Özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak
5

Çin'de 16, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
6

Uzmanından tatilcilere 'sosyal mesafe' uyarısı
7

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 278 bini geçti
8

Sağlık Bakanlığından sağlık kurumlarında Kovid-19 tedbirleri
9

Milli okçu Ali Aydın'ın hedefi önce kota, sonra olimpiyat madalyası
10

Kartal Yuvası mağazaları yeniden hizmet vermeye başladı
yukarı ok