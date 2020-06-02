1 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı?

1 Haziran Survivor mücadelesinde ödül oyununu Gönüllüler kazandı. Ünlüler takımında Yunus Emre'nin yarış dışında kaldığı mücadelede 1 Haziran Survivor kim kazandı bilgisine ulaşıldı. Survivor 1 Haziran 2020 bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kim kazandı sorusunun cevabını vermeye çalıştı. Oyunun başlarında farklı skorla ilerleyen gönüllüler takımı ilerleyen oyunlarda üstünlüğü ünlülere kaptırmıştı. Son oynanan oyunla birlikte Evrim, Aycan'a karşı kazanarak skoru 8-8'e taşıdı. Elif - Nisa karşılaşmasında kazanan taraf Nisa oldu ve skor 9-8. Son olarak gönüllüler takımndan Evrim ile ünlüler takımından Sercan'ın karşılaşmasından kazanan taraf gönüllüler takımından Evrim oldu ve 10'a 8'lik skorla ödül oyununun kazanan takım Gönüllüler oldu.Survivor'da özellikle ödül oyunlarında yarışmacıların kullanımmına sunulan meşhur villanın sahibi belli oldu. Acun Ilıcalı, bu akşam ödül oyununu kazanan gönüllüler takımıyla yaptığı konuşmada, villanın sahibinin ABD'li rapçi Pitbull olduğunu söyledi. Gönüllüler takımı ise villanın kime ait olduğunu villadaki Pitbull yazılarından dolayı bildiklerini ifade etti.İlk eleme adayı: Yunus Emre Özden - Ünlülerİkinci eleme adayı: Elif Yıldırım Gören - ÜnlülerÜçüncü eleme adayı: Aycan Yanaç - ÜnlülerDördüncü eleme adayı: Sercan Yıldırım - ÜnlülerSurvivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, uyarıları dikkate almayan Yunus Emre'yi ihraç etti. Survivor 94. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın büyük ödülü için karşı karşıya geldi. Gönüllülerin 5-3 önde olduğu sırada Sercan ile Berkan parkurda yerlerini aldı. Sercan'a Yunus Emre eşlik ederken Berkan'a Yasin yol göstermeye çalıştı. Kıyasıya mücadele Sercan, parkuru önce bitirdi ve ikide iki atışla Berkan'a atış şansı vermedi. Oyun sonrasında bir anda Berkan ile Yunus Emre arasında gerginlik yaşandı. Yine birbirlerinin üstüne yürüyen yarışmacıların arasında arkadaşları girdi. Yunus Emre ile Berkan, uzaktan birbirlerine laf atarak tartışmalarını sürdürdüler. Sonrasında Acun Ilıcalı, oyunu kesip Yunus Emre'yi uyardı. Fakat Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın anlattıklarına sürekli itiraz etti. Bunun sonucunda Acun Ilıcalı "Yunus Emre, sen anladığım kadarıyla anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun." diyerek oyundan ihraç edildiğini açıkladı.