1 Haziran PTT saat kaçta açılacak?

1 Haziran'da PTT'ler normal çalışma saatlerine dönecek. Vatandaşlar PTT şubelerindeki işlerini halletmek üzere sabah saat 08:30'da gidebilecek. PTT şubelerinin kapısında beklemek istemeyen vatandaşlar açılış saatini öğrenmek için araştırmalarını yapıyor. Bugün PTT kaçta açılacak, PTT kaçta kapanacak bilgilerini vatandaşlarımız için haberimizde yer verdik. 20 Mayıs için PTT'nin açılış ve kapanış saatleri, PTT çalışma saatleri, PTT mesai saatleri, PTT kaçta açılıyor sorularını da beraberinde getiriyor. Koronavirüs döneminde PTT'lerin açılış ve kapanış saatleri merakla bekleniyordu. İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü açıklamasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinin, yaşanan yoğunluğun çalışanlar ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla kapatılması kararı alındığı vurgulandı.Sokağa çıkma yasağında PTT'ler açık olacak. İçişleri Bakanlığınca Valiliklere göndereilen yazıda; Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak ibaresi var.İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü açıklamasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinin, yaşanan yoğunluğun çalışanlar ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla kapatılması kararı alındığı vurgulandı.İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde; ''03 Nisan 2020 tarihinden itibaren, sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.''Hizmet veren şubelerde müşteriler ve personelin ulaştığı her noktanın detaylı dezenfektasyon işlemlerine tabi tutulması, her türlü temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30-13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. İllerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürlerimiz de yetkilendirildi.İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.PTT çalışma saatleri değişti mi? Türkiye'de uzun yıllardır vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler "PTT kargo saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hesap işlemleri, fatura ödemeleri, vergi işlemleri öde yapan PTT hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.