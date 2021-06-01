1 Haziran günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 602 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 7,112 olduğu açıklandı. Bugün 129 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 461 olarak açıklarken, 6 bin 493 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 122 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 582 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 114 bin 624 olarak açıklamıştı.
"TEMMUZ AYINDA YENİDEN BELİRLENECEK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? İşte o sözler;
"Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 602 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 7,112 olduğu açıklandı. Bugün 129 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 461 olarak açıklarken, 6 bin 493 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 122 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 582 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 114 bin 624 olarak açıklamıştı.
"TEMMUZ AYINDA YENİDEN BELİRLENECEK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? İşte o sözler;
"Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."