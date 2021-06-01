1 Haziran günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, günün vaka sayısının iseolduğu açıklandı. Bugünvatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 461 olarak açıklarken, 6 bin 493 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 122 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 582 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 114 bin 624 olarak açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? İşte o sözler;"Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."