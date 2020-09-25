1 GB internetin burada

senyapdiye diyoruz ve tüm kullanıcılarımıza GB'larca internet hediye ediyoruz. Peki bu GB'lara nasıl sahip olabilirsiniz? Cevabı çok basit;



22-27 Eylül tarihleri arasında uygulamamıza giriş yap, Video sayfasına gel, istediğin 30 adet videoyu izleyerek 1 GB internetine anında kavuşabilirsin. Bunun için tek şart her videoyu en az 20 saniye izlemen gerekiyor.



1 saatlik 1 GB beni kesmez diyorsan 2 gün için geçerli olmak üzere tam 2 GB daha internete ne dersin? Öyleyse gel, bu ödülü kazanmak da çok kolay;



İzlemiş olduğun 30 videodan hemen sonra anında GollerCepteliler, sizler için harika bir haberimiz daha var. GollerCepte'de internetiniz hiç bitmeyecek. Şimdi biz dediyoruz ve tüm kullanıcılarımıza GB'larca internet hediye ediyoruz. Peki bu GB'lara nasıl sahip olabilirsiniz? Cevabı çok basit;22-27 Eylül tarihleri arasında uygulamamıza giriş yap,sayfasına gel, istediğin 30 adet videoyu izleyerek 1 GB internetine anında kavuşabilirsin. Bunun için tek şart her videoyu en az 20 saniye izlemen gerekiyor.1 saatlik 1 GB beni kesmez diyorsan 2 gün için geçerli olmak üzere tam 2 GB daha internete ne dersin? Öyleyse gel, bu ödülü kazanmak da çok kolay;İzlemiş olduğun 30 videodan hemen sonra anında https://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-gollercepte 'ye gelip ya da GOL yazıp 2200'a SMS atarak GollerCepte Standart Paket üyeliğine geçerek anında saatlik 1 GB ödülüne artı olarak iki gün geçerli olmak üzere tam 2 GB internet ödülüne de sahip olabilirsin.

Kampanya hakkında en detaylı bilgilere BİP uygulaması üzerinden senyapdiye kanalına abone olarak ulaşabilir ve kampanyadaki durumunuzu öğrenebilirsiniz. Üstelik bu kampanya dahilinde izlediğiniz videolar kendi internetinizden yemiyor! Doya doya izleyin, bol bol kazanın.



Bilmeniz gerekenler;



*Saatlik 1 GB interneti kazanmanız için sadece her videoyu en az 20 saniye izlemeniz gerekmektedir.

**Saatlik 1 GB internet hediyemiz, siz 30 video izleme görevini bitirir bitirmez anında tarafınıza tanımlanacaktır.

***Eğer 2 gün için geçerli 2 GB internet isterseniz, ilk 30 videoyu izledikten sonra Standart Paket'e geçmeniz durumunda 2 GB internetiniz tarafınıza kampanya bitiminden sonra tanımlanacaktır.



