1. Edirne Kürek Festivali başladı

TED Edirne Kürek Kulübü ve TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen 1. Edirne Kürek Festivali, 12 kulüp ve 100'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.



Meriç Nehri kenarında oluşturulan alanda düzenlenen festivale çok sayıda kürek sporcusu ve sporsever katıldı.



Festivalde Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan sporcularla kürek teknesine binerek nehirde kürek çekti.



Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kentteki festivalleri ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.



Geçen yıl Kırkpınar'ın dahi ertelendiğini anımsatan Canalp, "Pandemideki rahatlama koşulları sonrasında bugün burada festivallerimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Şu anda Edirne'mizde büyük bir coşkuyla kutlanıyor." dedi.



Edirne'de kürek festivalinin bir başlangıç olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:



"İnşallah ümit ediyorum ki bu başlangıcı önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı hale getireceğiz. Çünkü bu nehrin üzerinde buradan yaklaşık 1 kilometre aşağıdaki bölümde Türkiye ve dünyadaki en büyük lastik savaklı barajı yapacağız. Bu barajı yaptıktan sonra nehir suyu 2 metre 80 santimetre yükselerek stabil bir alan ortaya çıkacak. Dolayısıyla da bu şekildeki hem kürek yarışları için hem de eğitim yapacakları mükemmel bir ortam haline gelecek."



Belediye Başkanı Recep Gürkan da kürek sporunun kente çok şey katacağını aktardı. Festivalin kalıcı hale gelmesi ve gelenekselleşmesi için Türkiye Kürek Federasyonunun kentte bir kayıkhane yapmasını temenni ettiklerini dile getiren Gürkan, kentin geleneksel festivallerin en önemli şehirlerinden olduğunu vurguladı.



9,10 ve 11 Temmuz'da 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceğini söyleyen Gürkan, "Onunla bunu birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu gerçekten arzu ediyor ve istiyoruz. Arkamızda Meriç Nehri Türkiye-Yunanistan sınırı, bu bölge hariç. Olağanüstü bir doğa ve doğal parkur var. Bu festivalin mutlaka kalıcı olmasını sağlayacağız, bunda kararlıyız." dedi.



- Meriç uluslararası yarışlara uygun hale getirilecek



Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, nehirde tek problemin suyun akışı olduğunu ve bununla ilgili projenin de hayata geçeceğini ifade etti.



Projenin ardından Meriç Nehri'nde tüm dünya yarışlarının düzenlenebileceğini belirten İşseven, "Hemen yanımızda Bulgaristan Filibe var orada da dünya ve Avrupa şampiyonaları yapılıyor, niye burada olmasın." şeklinde konuştu.



İşseven, nehirde kısa sürede yapılacak düzenlemeyle uluslararası şampiyonaların düzenlenebileceğini dile getirdi.



TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı ve TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba ise Meriç Nehri'nin doğal bir parkur olduğunu anlattı.



Nehrin 252 metre genişliğe, 2 bin 200 metre uzunlukta olan parkura sahip olduğunu ifade eden İba, şöyle devam etti:



"Burası olimpik ölçülerde bir parkur. İlkini gerçekleştiriyoruz festivalimizin. Bundan sonra amacımız bunun şehir tarafından, kurumlarımız ve kulüplerimiz tarafından sahiplenip geleceğe aktarılmasını istiyoruz. Her yıl haziran ayının ilk haftası festivali yapmak için öncülüğe devam edeceğiz, yardımcı olacağız. Edirne halkına, spor camiasına, kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum.







