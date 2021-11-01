(1. BÖLÜM İZLE) Yeni bölüm Üç Kuruş Show TV HD yayın izle

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Show TV ekranlarında Üç Kuruş dizisi büyük bir heyecanla hayranları tarafından merak ediliyor. 1 Kasım Pazartesi günü 1. bölüm Üç Kuruş izle ekranlara gelirken merak edilen tüm sorular da yanıtını buldu. Yeni dizi Üç Kurul fenomen karakterleriyle Show TV ekranlarında 1. bölüm izle olarak yayın hayatına başladı.Ay Yapım'ın 'İçerde' ve 'Çukur' dizilerinin ardından pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, yeni dizisi 'Üç Kuruş' izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. İlk teaser'ı yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları şimdiden büyük merakla bekleniyor.Ay Yapım, yepyeni ve iddialı projesi 'Üç Kuruş' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan "Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin bir bölümü İstanbul Nişantaşı'nda, bir bölümü ise İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi'nde çekiliyor. Çekimler sırasında hayranları dizinin yıldızlarıyla sık sık bir araya geliyor.Show TV'de ilgiyle izlenen Çıngıraklı Mahallesi'nin neresi olduğu belli oldu. 'Çıngıralı Mahallesi' olarak bilinen yer İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi olarak bilinen yerdir.