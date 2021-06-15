1. bölüm Ada Masalı izle, Start TV yeni dizi Ada Masalı izle

ADA MASALI 1. BÖLÜM STAR TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yeni bölümüyle Ada Masalı Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Yeni dizi Ada Masalı izleyiciler Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un oyunculukları ve aşklarıyla gündeme gelen bir dizi oldu. Yılın çifti olarak değerlendirilen ikilinin dizisi Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı izle yeni bölüm detayları ve konusu haberimizde...Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener yer alıyor. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Ada Masalı'nın senaryosu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminden çıkıyor.Çekimleri İzmir'de devam eden 'Ada Masalı', 15 Haziran Salı günü saat 20.00'de Star'da...Büyülü ada atmosferi ve romantik hikayesiyle merakla beklenen dizi için ünlü müzisyen Buray 'Çift Gökkuşağı' şarkısını seslendirdi. Ünlü müzisyen; söz ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Cem Öget'e ait olan 'Çift Gökkuşağı' şarkısıyla büyük beğeni topladı. Aşk dolu sözleriyle dikkat çeken şarkıya, dizinden görüntülerin eşlik ettiği özel bir video hazırlandı.Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı ilk bölümü 15 Haziran 2021 Salı saat 20:00'de yayınlanıyor. Dizinin her hafta Salı günleri yayınlanacağı belirtildi.