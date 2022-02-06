1. Amatör Küme maçında arbede!

Muğla 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Karaçulhaspor ile Yeşilüzümlüspor arasında oynan karşılaşmanın ardından arbede çıktı.



Fethiye ilçesindeki Karaçulha Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi, Yeşilüzümlüspor 1-0 kazandı.



Bu skorla Muğla Süper Amatör Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Yeşilüzümlüspor futbolcuları sahada sevindiği sırada birkaç Karaçulhasporlu taraftar sahaya girdi.



Bu sırada iki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale ettiği taraflar güçlükle sakinleştirildi.



Yaşanan arbedede hafif yaralanan bazı futbolculara sağlık ekiplerince müdahale edildi.





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