1. Amatör Küme maçında arbede!

Muğla'da Amatör Küme karşılaşmasında Karaçulhaspor ile Yeşilüzümlüspor arasında oynanan maçın ardından arbede yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
1. Amatör Küme maçında arbede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2022 17:56
Muğla 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Karaçulhaspor ile Yeşilüzümlüspor arasında oynan karşılaşmanın ardından arbede çıktı.

Fethiye ilçesindeki Karaçulha Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi, Yeşilüzümlüspor 1-0 kazandı.

Bu skorla Muğla Süper Amatör Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Yeşilüzümlüspor futbolcuları sahada sevindiği sırada birkaç Karaçulhasporlu taraftar sahaya girdi.

Bu sırada iki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale ettiği taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Yaşanan arbedede hafif yaralanan bazı futbolculara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.