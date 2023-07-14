1.97'lik Japon kaleci Ankaragücü'ne

Geçtiğimiz günlerde kaleye yeni bir transfer yapacaklarını belirten Ankaragücü'nde yeni kaleci adayı belli oldu.



Sarı-lacivertlilerin, Belçika'da Sint-Truiden forması giyen ve takımdan ayrılan Daniel Schmidt ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



31 yaşındaki, 1.97 boyundaki dev kaleci, 13 kez Japonya Milli Takımı'nda ter döktü.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi Sint-Truiden'de 33 karşılaşmada sahaya çıkarken, 37 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı.



