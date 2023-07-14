1.97'lik Japon kaleci Ankaragücü'ne

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kaleye Japonya'dan takviye yapacaklarını söyleyip, Japonya Milli Takımı'nda oynayan çok iyi bir kaleci diye vurguladığı ismin Daniel Schmidt olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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1.97'lik Japon kaleci Ankaragücü'ne
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14 Temmuz 2023 09:23
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 09:24
Geçtiğimiz günlerde kaleye yeni bir transfer yapacaklarını belirten Ankaragücü'nde yeni kaleci adayı belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Belçika'da Sint-Truiden forması giyen ve takımdan ayrılan Daniel Schmidt ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

31 yaşındaki, 1.97 boyundaki dev kaleci, 13 kez Japonya Milli Takımı'nda ter döktü.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi Sint-Truiden'de 33 karşılaşmada sahaya çıkarken, 37 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı.

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