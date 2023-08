Eski NBA oyuncusu Muggsy Bogues, 1.60 boyuyla Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'ten daha iyi bir hücum ribaundı ortalamasına sahip olmasını şaşkınlıkla karşıladı.



Bogues ve Durant arasındaki en şaşırtıcı karşılaştırmalardan biri, yakın zamanda 'The Hoop Chat'ten Emily Austin tarafından gün ışığına çıkarıldı.



14 yıllık kariyerinde maç başına 7,7 sayı, 2,6 ribaund ve 7,6 asistin yanı sıra 2,3 hücum ribaundı ortalamasına sahip olan Bogues, Suns yıldızından daha iyi hücum ribaundı yüzdesine sahip olması hakkında şu şekilde konuştu:



"Küçük bir guard olmama rağmen her zaman uzun ribaundları kovalardım. Her zaman doğru zamanda doğru yerde olurdum. Ama yüzdemin Kevin Durant'ten daha iyi olduğunu bilmiyordum. Onun da boyalı alana girip biraz daha ribaund çekmesi lazım."



Bogues'un 2,3'lük kariyer hücum ribaundı ortalamasına karşılık, 2,08 boyundaki Durant'in ortalaması ise 2,2 şeklinde.