Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 13:16 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 13:16

1.20 konut kredisi ne zaman 2023? İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek?

1.20 konut kredisi ne zaman 2023? İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ise ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanması beklenirken, konut da artık bir yatırım aracı olmanın dışında tutulacak. İşte konut kredisi hakkında detaylar...

1.20 konut kredisi ne zaman 2023? İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek?
Abone Ol
İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. BDDK, ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bu kararla konutu bir yatırım aracı olmanın dışında tutmak amaçlanırken hükümet, ilk konutunu alacaklar için düğmeye bastı ve destek çalışmaları başladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanıyor. 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Peki; 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı, şartları ve merak edilen tüm detaylar…
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.


"İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
1.20
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 müjde, 1 seferberlik Beşiktaş Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 müjde, 1 seferberlik
İspanyollar, Galatasaray'a hayran kaldı: 'Amiral gemisi' Galatasaray İspanyollar, Galatasaray'a hayran kaldı: "Amiral gemisi"
Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber Galatasaray Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber
Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11 Milli Takım Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11
Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü! Dünya Futbolu Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü!
Suudi Arabistan'a giden yıldızlar 'mutlu değil' iddiası! Dünya Futbolu Suudi Arabistan'a giden yıldızlar 'mutlu değil' iddiası!
Colin Kazım'dan Pirlo itirafı Fatih Karagümrük Colin Kazım'dan Pirlo itirafı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maç oynandı Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maç oynandı
Yılmaz Vural: ''Milli takıma yabancı hoca gelir mi ya?'' Futbol Yılmaz Vural: ''Milli takıma yabancı hoca gelir mi ya?''
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ın
2
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa için açıklama!
3
Alan Brazil: ''Ten Hag'ın davranış tarzından tiksiniyorlar''
4
Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş Stadı sözleri
5
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu
6
Romelu Lukaku: ''Bir sürü saçmalık atlattım, patlamak üzereydim''
7
Luka Modric'ten Arda ve Livakovic yorumu

SON HABERLER

yukarı ok