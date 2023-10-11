1.20 konut kredisi ne zaman 2023? İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. BDDK, ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bu kararla konutu bir yatırım aracı olmanın dışında tutmak amaçlanırken hükümet, ilk konutunu alacaklar için düğmeye bastı ve destek çalışmaları başladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanıyor. 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Peki; 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı, şartları ve merak edilen tüm detaylar…Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.