00 00 Saat Anlamı nedir?

00:00 Saat Anlamı – Seni Şu Anda Rüyasında Görüyor

01:01 Saat Anlamı – Seni Seviyor

02:02 Saat Anlamı – Senden Hoşlanıyor

03:03 Saat Anlamı – Sana Aşık olmaya Başlıyor

04:04 Saat Anlamı – Seni Çok Seviyor Hayatında seni senden bile çok seven biri var. Hayatının her alanında kendini sana adamış ve seninle zamanının tümünü geçirmek için sürekli plan yapıyor. Hayatta ne yapıyorsa hepsi senin için. Bu insanı sakın kaybetme ve onun sevgisini sakın suiistimal etme. Çünkü bir daha seni böylesine seven bir insanı asla bulamazsın. Bir insan sevilmekten başka ne ister? Tabii ki daha çok sevilmek. Sen çok şanslısın ki bu duyguyu dibine kadar yaşıyorsun. Senin yerinde olmak isteyen ne kadar çok insan var dünyada biliyorsun değil mi?





05:05 Saat Anlamı – Senden Nefret Ediyor

06:06 Saat Anlamı – Herhangi Bir Teklif İçin Kötü Bir Gün

07:07 Saat Anlamı – Senden Çocuk Yapmak İstiyor

08:08 Saat Anlamı – Sana Kahvaltı Teklif Edecek

09:09 Saat Anlamı – Seni Üzecek Bir Söz Söyleyecek Maalesef ki saatlerin anlamı tersi durumlarla da karşımıza çıkabiliyor. Eğer 09.09'a denk geldiysen ondan uzak durmanda fayda var. Bugün söyleyeceği sözlerle seni kırabilir ya da senin söyleyeceğin sözlere karşı alınganlık yapabilir. Bu durumun geçici olduğunu unutma, kendinizi motive edecek şeyler bulun ve problemlerin çözüleceğini bilin. Seni kırdığı anlarda ona biraz zaman ver ve daha sonra kırıldığın konuyu onunla mutlaka paylaş o zaman daha anlayışlı olacaktır. Eğer kırıldığını başka yollarla anlamasını beklersen sen kaybedersin. Sen söylemeden neden kırıldığını muhtemelen anlamayacaktır. Seni derinden sarsacak ve bu kadar üzecek sözlerde bulunmasının bir nedeni yok aslında, onun kendi içinde yaşadığı ya da iş problemlerindeki çıkmazı sana yansıyacak.



10:10 Saat Anlamı – Senden Ayrılmak İçin Fırsat Kolluyor Sevdiğin kişiye çok dikkat etmen gerekiyor, senden ayrılmak için zaman kolluyor. Aranızda var olan sorunları bir an önce çözmelisin, çünkü son zamanlarda senin davranışlarından rahatsız olmuş ve ilişkinizin sonunu ayrılık olarak görüyor. Bir ilişkiyi başlatmak ne kadar zorsa o ilişkiyi yürütmek de o kadar zordur. Sevdiğiniz kişiyi alttan almanız ve idare etmeniz ilişkinin seyri için önemlidir. Aranızdaki sorunlara kalıcı çözümler bulmalısın, en çok ters düştüğünüz problemleri kırıcı olmadan çözmelisin. Çözüm odaklı davrandığın zaman senden ayrılmayı daha az düşünecektir, hatta zamanla bu fikrinden tamamen uzaklaşabilir.



11:11 Saat Anlamı – Sana Sürpriz Bir Hediyesi Var Sevdiğin kişi şu sıra senden gizli bir yerlere gidip bir hazırlık yapıyor olmalı. Hayatınızda biri varsa ondan ister istemez küçük sürprizler beklersiniz. Sana alacağı en küçük bir hediye bile güzel anılar çağrıştırarak unutulmaz zamanlar yaşatacaktır. Sevgilin sana yakın bir zaman içerisinde güzel bir hediye alacak ve seni çok mutlu edecek. Hediyenin boyutu önemli değildir, özellikle sevdiğin kişiden gelecekse oldukça değerlidir. Saat 11.11'e denk gelirsen sevgilinden hediye beklemeye başlayabilirsin, yakında sana bir sürpriz var.



12:12 Saat Anlamı – Seni Ailesine Anlatacak 12.12'e denk geldiğinde saatlerin anlamları uzunca bir süre etkisi altına alacak. Çünkü sevdiğin kişi seni sürekli ailesine anlatıp, gelecek hayallerini paylaşıyor. Onun için çok değerli olduğunu bil, eğer bir kişi seni ailesine anlatıyorsa seninle ilgili ciddi planları vardır. Özellikle kadınların en çok sevdiği saat dilimi olan 12.12, çok özel duygular hissettirir. En az kadınlar kadar erkekler içinde heyecan verici bir durumdur. Bence hemen alışverişe çıkmalısın, ne de olsa yakın zamanda sevdiğinin ailesiyle tanışmaya gideceksin.



13:13 Saat Anlamı – Seninle Konuşmaya Utanıyor Sevdiğin kişinin seninle konuşmak istediği bir konu var ancak bunu seninle konuşmaya utanıyor. Bu durumu içine atmış ve kendine büyük bir dert haline getirmiş. Bu sorunları acilen çözmeniz gerekiyor, birbirinize karşı daha açık olmalısınız. Sorunları içinize atmanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Birbirinize karşı her konuda dürüst olmanız ilişkinizin seyri açısından çok önemlidir. Birbirinize karşı trip atmak ya da karşı taraftan anlayış beklemek ilişkiye yapılan en büyük kötülüktür. Sevdiğin kişi de sana boş değil ancak utangaç yapısından dolayı bir türlü açılamıyor sana ve seni nerde görse kaçacak delik arıyor. Utanmak aşkın bir parçasıdır ama fazla utanmak aşktan soğutabilir. Bu yüzden dengeyi iyi sağlamanız gerektiğini unutmayın.



14:14 Saat Anlamı – Evlenme Teklifi Etmeyi Düşünüyor Kendini evliliğe hazır hissediyor musun? Hissetmiyorsan bile hazır hissetsen iyi olur, çünkü sevgilin sana nasıl evlilik teklif edeceğini düşünüyor. Kafası şuan evlilik planlarıyla meşgul ve sana karşı derinden bir hisle bağlanmış durumda. Evlilik hayali kuran biri normal düşünceler hissetmez, karşısındakiyle ömrünün sonuna kadar birlikte olmak ister. En kısa sürede güzel bir yerde ve sürpriz bir evlenme teklifi alacaksın bunu bil.



15:15 Saat Anlamı – Seninle Kaçmak İstiyor Sevdiğin kişi gözlerden uzak bir yerde seninle tatil yapmak istiyor. Hayatın koşturmasından aşırı sıkılmış ve seninle birlikte kafasını dinlemenin ona çok iyi geleceğini düşünüyor. Tatil, karşınızdaki insanı tanımak için oldukça iyi bir fırsattır, eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. Sevdiğin kişinin hayatının aşkı olup olmadığını anlayabileceğin bu tatil ikinize de iyi gelecek, şehirden biraz uzaklaşmak ve baş başa kalmak sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır. Unutmamak gerekir ki, tatil planları insanların problemlerinden uzaklaşmak istediği zamanlarda ortaya çıkar, bu güzel fırsatı değerlendirin ve sevdiğinizin problemlerini dinleyin.



16:16 Saat Anlamı – Seni Arkadaşlarına Anlatıyor Sevdiğin kişinin seni birine anlatması güzel görünüyor ama ne şekilde anlattığı daha önemli unutma. Sana değer veriyor ve senin iyi yönlerini sürekli konuşuyorsa çok şanslısın demektir. Bu kişi seni çok seviyor ve senin doğru insan olduğundan o kadar emin ki, sen de dikkatli ve emin adımlarla ilerleyerek o insana güvenmelisin.



17:17 Saat Anlamı – Seninle Aynı Hayalleri Kuruyor Şuan sen ne haya kuruyorsan sevdiğin kişi de seninle aynı hayalleri kuruyor. Sevdiğin kişinin seninle aynı hayalleri kurması kalbinizin karşılıklı olduğunu gösteriyor, hani kalp kalbe karşıdır derler ya o misal. İnsan sadece sevip değer verdiği insanla aynı anda aynı şeyleri düşünür. Bu durum sizin her daim birbirinize karşı anlayışlı olacağınızı gösterir. İki farklı insanın birlikte bir ilişki kurması ve geçinebilmesi zordur, oysa ki senin karşındaki insan seninle aynı hayalleri kuruyor. Bu demektir ki sen ruh eşini çoktan bulmuşsun. Onunla birlikte mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir ömür geçirebilirsin.



18:18 Saat Anlamı – Seni Herkesten Daha Çok Seviyor Ne kadar şanslı olduğunun farkında mısın? Seni her şeyden çok seven biri var, bu çok güzel bir duygu değil mi? Sevmek ve sevilmek herkesin istediği bir şeydir, hele ki karşılıklı olan bu durum daha anlamlı ve önemli hal alır. Sevdiğin kişinin sana karşı olan sevgisi ve bağlılığından emin olabilirsin. Siz birlikteyken saatlerin anlamı uzunca bir süre devam ediyor. Kendinizi ana kaptırıyorsunuz ve birbirinizi üzmemek için her şeyi yapıyorsunuz. Hayatın tadını çıkarmak dedikleri şey tam olarak sizin ilişkiniz için söylenmiş bir söz.



19:19 Saat Anlamı – Elini Tutup Dudaklarından Öpmek İstiyor Karşındaki kişi o kadar duygusal biri ki, tam olarak filmlerde ki gibi bir aşk sizinkisi. Elini tutup dudaklarından öpmek istemesi tamamen seni özlediği ve yanında olmak istediği için. Demek ki karşındaki kişi senden aşırı etkileniyor ve seninle ilgili hayalleri var. Sonuçta kimse etkilenmediği birine karşı böyle hayaller kurmaz değil mi? Karşındaki bu romantik insanın kıymetini bilmeyi ihmal etme.



20:20 Saat Anlamı – Şu Anda Başkasıyla Yan Yana Durum sandığından da kötü. Çünkü durum ne olursa olsun, en küçük bir sorun karşısında bile hemen soluğu başka birinin yanında oluyor. Sen u kişiyle ömür boyunca sorunsuz bir hayat asla geçiremezsin, çünkü hayatta ister istemez sorunlar karşımıza çıkabiliyor ama bu şekilde bu ilişki nereye kadar devam eder bilemiyorum. Hayatına bir yön çizmelisin, sana güven vermeyen ve canı istediği zaman başkasının yanına gidip canı istediği zaman senin yanına gelen biriyle sevgi paylaşılmaz.



21:21 Saat Anlamı – Seninle İlgili Gelecek Hayalleri Kuruyor Oooo, aşk bacayı sarmış durumda, sevdiğin kişi seninle ilgili gelecek planları içerisinde. Seni doğru insan olarak görüyor ve seninle ilgili hayaller kuruyor. Seninle evlenmek hatta çocuk sahibi olmak en büyük hayallerinden biri. Seninle ilgili hayaller kuruyor dediysek öyle tatil planı gibi küçük planlar değil, ciddi ve büyük hayaller peşinde.



22:22 Saat Anlamı – Sana Kahve Ismarlayacak Kulağa hoş gelecek bir teklifle sana gelecek biri var. Bir fincan sıcak kahve ve tatlı bir sohbete hayır demek istemezsin değil mi? Belki de bu buluşma yeni bir başlangıca neden olabilir. Aklınızdan geçenleri birbirinizle paylaşarak ortak bir yol çizebilirsiniz. Kimse hoşlanmadığı birine böyle bir teklifte bulunmaz, böylece saatlerin anlamı sizin için ortak bir önem taşıyacak.



23:23 Saat Anlamı – Senin İçin Hayatının İlki Ve Teki Olduğunu Düşünüyor Senden önce ilişkisi olmuş olsa da seni farklı görüyor, onun için hayatının anlamısın. Saatlerin anlamı gerçek mi diye tereddütte düşebilirsin ama düşmemelisin. Karşındaki insan sana hayatının ilki ve teki olduğunu hissettirecek en özel insanlardan birisi. Bu kişi seninle birlikte yaşlanmayı düşünüyor, hayatının her alanında seni yanında görmek isteyen bu kişiyi asla kaybetmemelisin. En güzel aşkların ve en özel anların yaşanacağı bu zaman diliminde her iki tarafta birbirine en özel duygularla bağlıdır.



Hayatımız bir zaman döngüsü içerisinde ilerliyor, bu döngüde aşk ve sevgi hayatımızın her alanında bizlerle birliktedir. Aşk ve sevgiyi zamana bırakan insanlar için saatlerin anlamı vardır. Saatlerin anlamı birçok kişi tarafından bilinmese de bilen insanlar tarafından da saat falı olarak bilinir. Çünkü hayatımızdaki kişinin bize karşı ne düşündüğünü her zaman merak ederiz. Bu konuda saatlerin anlamı uzunca bir ipucu verir. Saat falını belki hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz ama saat falına bakmak için saatlerin anlamını da bilmeniz gerekiyor. Saatlerin anlamları çift gelen saatlere farklı anlamlar verilmesiyle ortaya çıkmıştır. Nasıl çift saatlerin bir anlamı varsa ters saatlerin anlamı da vardır.Gün içerisinde 24 kez çift gelen saate denk, 13 kez de ters saatlere denk geliyoruz. Saatlerin anlamı her yıl farklı bir anlama gelir. Saatlerin anlamı 2020 yılında ne anlama geliyor merak ediyorsanız, makalemizi okumaya devam edin. Saatlerin anlamı gerçek mi diye merak ediyorsanız bunun sadece bir tesadüften ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü denk geldiğiniz bir saatte olumlu ya da olumsuz bir anlam çıkarken daha sonra denk geleceğiniz saatte tam tersi durum ile karşılaşabilirsiniz. Saat falı kişilerin kendilerini motive ettiği bir batıl inançtır diyebiliriz. Ama ne demişler; fala inanma falsız da kalma.bir yıl olacak dese de siz inanmayın, çünkü birisinin rüyalarını süslemek, onun hayallerine girmek herkesin isteyeceği bir şeydir. Sevdiğin kişi seni uykusunda bile düşünüyor, bilinçaltı tamamen senle kaplı. Çünkü rüyalar günlük yaşantının bilinçaltına yansımasıyla ortaya çıkar. Sevdiğin kişi muhtemelen seninle ilgili gelecek planları yapıyor, bu hayalleri herkes kurmaz, hayatındaki bu insana sımsıkı sarıl ve onu sakın kaybetme. Böyle insanlar her zaman bulunmaz.Günün ilk saatleri diyebileceğimiz bu zaman dilimini eğer ki yakalarsan emin ol ki hayatınızdaki kişi seni seviyor. Sevdiğin kişinin hayatında senden başkası kesinlikle yok. Hayatta düşündüğü ve en çok sevdiği kişi sensin. Onun sevgisini hak etmen gerekiyor. Sevdiğin kişinin sana karşı heyecanı hiç bitmiyor. Ya ilişkiniz yeni başlayacak ya da şu anda güzel bir ilişkinin içerisindesiniz. Hayatın boyunca karşına çıkabilecek en doğru kişi o. Onunla olan birlikteliği hiçbir kişiye ya da hiçbir ilişkiye benzemeyecek. Bu kişi hayatının her alanında ve her konuda sana destek olup arkanda duracak. Bu insanı başka biriyle sakın karıştırma ve onu kaybetmemek için elinden ne geliyorsa mutlaka yapmalısın. Herkesin yaşamak istediği dünyanın en güzel duygusunu yaşıyorsun. Sevdiğin kişi şu anda seninle ilgili güzel hayaller kuruyor ve seni çok özlüyor, yanında olmak için neler yapmazdı!Sevdiğin kişinin senden hoşlandığı gayet açık, henüz aşık ya da seninle ilgili ciddi bir şeyler düşündüğü anlamına gelmez ama hareketlerin, konuşmaların ve görünüşün onun aklını başından almış durumda. Senin doğru insan olup olmadığını anlamaya çalışıyor, o yüzden seninle ilgili şu anda uzun vadeli bir şey düşünmüyor, seni yakından tanımaya çalışıp güvenmek istiyor. Bu aşamada daha dikkatli davranıp özenle yaklaşmalısın. Seni uzaktan sürekli takip eden ve sana hayranlık duyan birinin olduğunu unutma.Görüştüğün kişi sana karşı artık boş değil, henüz tutkulu bir aşk başlamış değil ancak aşkın ilk kıvılcımları ortaya çıkmış. Bu kıvılcımları değerlendirerek ilişkinizi sonraki aşamaya taşımanız gerekiyor. Belki sadece bir arkadaşlıkla başlayan bu diyalog aşka çevrilmiş durumda. Senin için geçerli olmasa bile karşındaki kişi sana aşık olmaya başlıyor, haberin olsun.Eğer 03.03 saatine erkek denk gelirse: Karşındakinin bir kadın olduğunu unutma ve onu incitmeden özenle ilerlemelisin. Eğer ona karşı bir şeyler hissetmiyorsan boşa umut verip ikinizi de üzme Eğer 03.03 saatine kadın denk gelirse: Karşındaki erkeği kendine aşık etmeyi başardığın için gururlanabilirsin. Eğer ona karşı bir şeyler hissetmiyorsan boşa umut verip ikinizi de üzme.Karşındaki kişiye ne yaptın da bu kadar nefret ediyor senden? Onu neden bu kadar sinirlendirdin bilmiyorum ama onu yaptığın bir şeyden dolayı çok kızdırmış olmalısın, hemen gönlünü alman ve hatanı telafi etmen gerekiyor. Senden nefret eden bir sevgilinin olduğunu düşünmek bile insanı mutsuz eder. Bu saat dilimine denk geldiğiniz zaman acaba saatlerin anlamı gerçek mi diye tereddütte düşebilirsiniz. Ama nefret kolay ortaya çıkan bir duygu değildir, bu durum seni biraz zorlayacak ama uğraşmayı sakın ihmal etme.Sevgilinizle plan yapmak, görüşmek ya da aranızda var olan problemleri çözmek için hiç iyi bir gün değil. Bugün tersinden kalkmış bir şekilde davranacaktır o yüzden tüm bunları başka bir gün için saklayın. Eğer ki, o gün mutlaka buluşmanız gerekiyorsa gardınızı alarak yanına gidin ve ne olursa olsun durumu alttan almaya özen gösterin. Senin elinde olan bir durum değil, bugün için planladığın şeyleri ertele ve onu biraz rahat bırak böylece seni özlemiş olur ve yanına geldiğinde daha mutlu davranacaktır.Muhtemelen evlisiniz ya da evlilik yolunda ilerliyorsunuz. Çünkü sevdiğin kişi şu anda sadece senden çocuk yapmak istiyor! Sana benzeyen bir çocuğu olmasının hayallerini kuruyor. Karşısındaki insana güven duyan ve ona sadakatle bağlı olan kişiler o kişiden bir çocuğu olsun isterler, sen çok şanslısın ki sevdiğin kişi sana hayranlıkla bağlı. Birbirinize karşılıklı sevgi ve saygıyla bağlanıp dünyanın en güzel duygularından biri olan ebeveynliği tatmak istiyor. Kendini o bebeğin yerine koy ve böyle bir anne babanın çocuğu olmak seni mutlu etmez miydi?Güne sevdiği ile başlamak istiyor, bu yüzden seninle keyifli bir kahvaltı etme teklifi her an gelebilir hazırlıklı ol. Eğer hayatında sana kahvaltı teklifi yapan biri varsa bu kişiyi bırakmamalısın. Çünkü bu teklifi yapan kişiler ciddi bir ilişki yaşamak isteyen kişilerden gelir. Niyeti ciddi olmasaydı hiç bu tarz tekliflerde bulunmaz tek gecelik ilişki arayışında olurdu. Seninle yağacağı kahvaltının unutulmaz olmasını istiyor, baş başa kalacağınız bir yerde romantik bir kahvaltı hayali içerisinde.