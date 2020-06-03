0 18 yaş sokağa çıkma izni, çocuklara sokağa çıkma izni ne zaman?

0 18 yaş arası çocuklara sokağa çıkma izni ne zaman olacağına dair merak edilenler bulunuyor. Yapılan açıklamada 0 18 yaş sokağa çıkma saatleri 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında olarak duyuruldu Çocuklara sokağa çıkma izni ne zaman konusunda ebeveynler tarafından merakla takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağında evde kalan çocuklarını dışarı çıkarmak isteyen büyükler 0 18 yaş sokağa çıkma saatlerine bakarak sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek araması yapıyor. Belirtilen 0 18 yaş sokağa çıkma saatleri, 0 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek detaylarını öğrenmek için haberimizi ziyaret edebilirsiniz...

03 Haziran 2020 07:39
0 18 yaş sokağa çıkma izni, çocuklara sokağa çıkma izni ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve iznin artık tek grup şeklinde yapılacağını duyurmuştu. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
18 yaş altı için sokağa çıkma izni iki gün uygulanacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

0-18 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

18 yaşın altındakilerin sokağa çıkma izinlerin tek yaş grubuna geçirilmesiyle birlikte haftada iki kez olacak şekilde yeniden düzenlendi. Yani 18 yaş altı gençler ve çocuklar Çarşamba ve Cuma günleri dışarı çıkabilecekler. Yani 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasındadır.



18 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKACAK?

Çarşamba ve Cuma günleri sokağa çıkma izni bulunan bu yaş grubu 14:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

GENELGE İLE DUYURULDU

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatıldı.

Diğer yandan, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerin ve çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların SGK veya vergi kaydı olanlardan çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirildiği belirtildi.



Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için; 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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