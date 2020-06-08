0 18 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

0 18 yaş arası sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağına yönelik çeşitli söylentiler bulunuyor. Henüz resmi bir açıklama olmaması sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğini doğrulayamıyor. 18 Yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman tamamen sona ereceği ve bu yaş grubundakilerin serbest şekilde ne zaman sokağa çıkacağı merak ediliyor. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca şu sözleri kullandı:"Sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri, gençler ve çocuklar için kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden daha büyüktür.Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İllerdeki vaka dağılımında değişiklik olursa karar alınabilir. Gerektiğinde iller bazında her zaman gündeme gelebilir. En çok fedakarlık gösteren 65 yaş üzeri ve gençlerimiz oldu. Bilindiği gibi 65 yaş üzeri, çocuklar ve gençler haftada bir gün sokağa çıkabiliyor."Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı '18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.