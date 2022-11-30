Volkan Demirel'in istediği transferleri açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ara transfer döneminde önceliği defans ve orta saha mevkilerine vererek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.



Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine, takımın teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde sergilediği performanstan genel olarak memnun olduklarını söyledi.



Yönetim ve teknik ekiple yapacakları görüşmeler sonucunda 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer için çalışma yürüteceklerini anlatan Savaş, şöyle konuştu:



"Ekonomik şartların oluşması durumunda önceliğimiz defans ve orta saha mevkilerine transfer yapmak. Tabii ki ocak ayına kadar transfer yok ama yönetim kurulu ve teknik direktörümüzle toplantımız olacak. Teknik direktörümüzün fikirlerini alacağız, yönetimimizle de konuşacağız, eğer ekonomik şartlarımız uygunsa teknik direktör ve yönetimimiz de hemfikir olursa Hatayspor'un ihtiyacı olan bölgelere merhem olacak transferler yapmak isteriz. Hocamızın düşündüğü bölgeler daha çok defans ve orta saha. Bu nedenle isim bazında ve hangi bölgeye adam lazımsa ona göre hocamızla istişare edeceğiz. Şartlar iki taraf için de uygun olursa devre arasında birkaç oyuncuyla da yollarımızı ayırabiliriz. Şartlar uygun olmazsa da futbolcularımız devam eder."



- "El Kaabi ile devam etmek istiyoruz"



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Faslı santrfor Ayoub El Kaabi ile devre arasında masaya oturacaklarını belirten Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"El Kaabi'yi beğeniyorum. Geçen sezon çok flaş işler yaptı. 18 golle de ligin en çok gol atan ikinci futbolcusuydu. Zannedersem bu goller penaltısız gollerdi. Bu sezon da memnunuz, biraz geç açıldı ama El Kaabi bizim hem ikinci kaptanımız hem de beyefendi bir futbolcu. Futbol kalitesi ve mantalitesi konusunda da hiç kimsenin ona diyeceği bir şey yok. Tabii ki şartlar da uygun olursa El Kaabi ile devam etmek istiyoruz. Devre arasında bir kez daha oturup konuşacağız."



Savaş, sakatlıkları bulunan Christian Atsu ve Kevin Soni'nin de Dünya Kupası'nın ardından takımdaki yerlerini alacaklarını, Volkan Demirel'in şans vermesi durumunda iki oyuncudan da faydalanmak istediklerini dile getirdi.



- Antalya'da 5 Aralık'ta kampa girilecek



Bordo-beyazlı ekibin 5 Aralık'a kadar kentteki Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüreceğini aktaran Savaş, "Futbolcularımız, 5 Aralık itibarıyla da Antalya'da kampa girecek. Belki kamp sırasında da birkaç hazırlık maçı yapacağız. Biz bıraktığımız yerden yine 3 puanlarla ligimize devam etmek, bu sezonu da ilk 10'da bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



