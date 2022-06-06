Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'in formasını giyen Michael Frey, kariyeri adına en golcü sezonu geride bıraksa da bu performansı takımdaki geleceğini garanti altına almayabilir. Belçika basını, bu yaz döneminde Antwerp'te çok şeyin değişeceğini yazdı.



FREY'İN TAKIMDA KALMASI GARANTİ DEĞİL



Voetbal Belgie'nin haberine göre; sportif direktör Marc Overmars, şimdiden hazırlıklar için düğmeye bastı ve takımda köklü değişiklikler olabilir. Antwerp ekibinde Ally Samatta artık yok. İsviçreli golcü Michael Frey'in de takımda kalması garanti görünmüyor.



ANTWERP'TE GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?



Belçika'daki futbol otoriteleri, 33 lig maçında 22 gol 4 asist üreten futbolcunun, Play-Off'ta 6 maçta 2 gol atmasını eleştirdi. Frey, Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta ise skor üretemedi. Frey, 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Belçika kulübüne satılmıştı. Frey'in kontratı 30 Haziran 2024'e kadar sürüyor.



HEDEF YENİ BİR GOLCÜ TRANSFERİ



Buna göre; Royal Antwerp, takıma yeni bir golcü kazandırmak istiyor. Bu arada Mbwana Samatta ise geride bıraktığımız sezonda Royal Antwerp formasıyla 39 maçta 9 gol 5 asist kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ