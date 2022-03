Pokémon GO resmen Türkiye'ye geldi!

İlk olarak 2016 yılında hayatımıza giren ve dünya genelinde viral olmayı başaran Pokémon GO, Türkiye'ye adım atmaya hazır. Pokémon GO resmi sosyal medya adreslerinden gelen bilgilere göre oyun artık resmi olarak Türkiye'de.



Bildiğiniz üzere daha önce Türkiye'de Pokémon GO oynamak isteyen oyuncular, uygulamanın APK sürümünü kurup konum değiştirmek zorunda kalıyordu. Ancak Haziran ayından bu yana gelen haberlerle Pokémon GO'nun Türkiye'ye geleceği müjdesini almıştık. Türkiye'de resmi olarak oynanabilir olan Pokémon GO yeniden popüler olacak mı?



Pokémon GO Türkiye'de kullanıma açıldı



Pokémon GO'nun sosyal medya ve web sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, oyun dilinin Türkçe olacağı ve aynı zamanda Türkiye'de oynanabileceği belirtildi. Ancak farklı pazarlar için sunulan etkinliklerin, Pokémon toplama fırsatlarının Türkiye'ye sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz.



Oyunun geliştiricisi olan Niantic tarafından gelen yazılı bilgilendirmede, Pokémon GO'nun sürekli güncelleneceğinin altı çizildi. Şirketten paylaşılan açıklama şu şekildeydi:



"Eğitmenler artık oyun içi dillerini Türkçe olarak ayarlayabilecekler. İster maceranıza yeni başlıyor olun, ister yılların tecrübesine sahip deneyimli bir Eğitmen olun, bu yeni yolculuğa sizinle birlikte başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Pokémon GO'nun Türkçe versiyonunu sürekli olarak geliştirmeyi ve güncellemeyi hedefliyoruz."



Henüz Türkiye'deki kullanıcılar için belirli bir etkinlik takvimi paylaşılmamış olsa da, yaklaşan etkinliklerle ilgili ayrıntıların Türkçe olarak paylaşılacağı dile getirildi. Örneğin son büyük etkinliklerden birisi İspanya'da Pokémon GO Safari Zone adıyla düzenleniyor.



Safari Zone deneyimiyle ilgili fazla ayrıntı vermeyen Niantic, Eğitmenler'in Sevilla'nın efsanevi kurucusu Herkül'ün ruhunu taşıyan çok sayıda Pokémon ile karşılaşabileceğini söyledi. Etkinliğin fotoğrafında ise Pokemon, Miltank, Tauros, Deino ve Solrock yer alıyordu.



Android için Pokemon GO indirmek isterseniz bu bağlantıya, iOS için indirmek isterseniz bu bağlantıya gidebilirsiniz.



(Kaynak: shiftdelete.com)