17 – 24 Mart haftası Epic Games Store ücretsiz oyunu

10 – 17 Mart haftasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan Cities: Skylines oyunu erişeme açılmış durumda. 49,00 TL etiketi olan Paradox oyunu Cities: Skylines ücretsiz olarak sunulacak. Şehir simülasyonlarının bir numaralı oyunu olan yapım 10 – 17 Mart aralığında kütüphaneye ücretsiz olarak eklenebilir olacak. Cities: Skylines oyunu 7 Mart tarihine kadar erişeme açılmışken Epic Games Store'da yeni haftanın oyunu da belli olmuş durumda.



17 – 24 Mart tarihleri arasında Epic Games Store, normal satış fiyatı 57,00 TL olan In Sound Mind oyununu ücretsiz olarak sunacak. We Carete Stuff tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Modus Games'in üstlendiği korku, psikolojik korku oyununun tanımım metni ve sistem gereksinimleri şu şekilde:



In Sound Mind Tanıtım Metni



Esrarengiz bir binanın koridorlarında uyandığında, ortamın kontrol edilemeyecek durumda olduğunu ve tümü aynı deneysel tedaviye maruz kalmış bir dizi kurbanı keşfetmen için ortamın yol gösterdiğini göreceksin. Yanıtları ararken tuhaf vizyonlar belirecek ve okkalı korkularla tanışacaksın Ve bir de kedi Tonia ile.



Kült klasik Nightmare House 2'nin yaratıcılarından gelen In Sound Mind, çılgın bulmacalar ve benzersiz patron dövüşleri içeren muzip bir 1. şahıs psikolojik korku oyunudur. Görünüşe göre kaçamadığın tek yer olan zihnindeki iç çalışmalarda yolculuk ederken bir dizi sarsıcı anının içinden geç.



Önemli Özellikler



•Nightmare House 2'nin yaratıcılarından yeni bir korku deneyimi.

•Her biri benzersiz bulmacalar, mekanikler, silahlar ve patron dövüşleri içeren bir dizi rahatsız edici anıda yolculuk et.

•İnternet ikonu The Living Tombstone'dan tüyler ürpertici bir fon müziği.

•Birçok alışılmadık arkadaş içeren hayali ve kafa karıştırıcı hikâyeyi keşfet.

•Kediyi besleyebilirsin.



In Sound Mind Sistem Gereksinimleri



MİNİMUM:



İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: Core i5-4460 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan



ÖNERİLEN:



İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Core i7-3770 / AMD FX-9590

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan



(Kaynak: esporlab.com)