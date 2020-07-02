10 – 17 Mart haftası Epic Games store ücretsiz oyunu

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 7 64 Bit | Windows® 8.1 64 Bit | Windows® 10 Home 64 Bit

İşlemci: Intel® Core™ I7 930 | AMD® FX 6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTS 450 (1 GB) | AMD® R7 250 (2 GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake)

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10 Home 64 bit

İşlemci: Intel® Core™ I7 2700K | AMD® Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 580 (1.5 GB) | AMD® Radeon™ RX 560 (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

3 – 10 Mart haftasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan Duntless oyununun "Epic Slayer Kiti"' eklentisinin erişeme açılmış durumda. Hali hazırda ücretsiz olarak sunulan Duntless, Phoenix Labs tarafından 19 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Epic Games Store'un 3 – 10 Mart tarihleri arası Dauntless yapımının Epic Slayer Kiti ücretsiz olarak sunulacak. Duntless Epic Slayer Kiti sonrası 10 – 17 Mart haftasında ücretsiz olarak sunulacak yapım da belli olmuş durumda.10 – 17 Mart tarihleri arasında Epic Games Store, 49,00 TL etiketi olan Paradox oyunu Cities: Skylines ücretsiz olarak sunulacak. Şehir simülasyonlarının bir numaralı oyunu olan yapım 10 – 17 Mart aralığında kütüphaneye ücretsiz olarak eklenebilir olacak. İşte Cities: Skylines tanıtım metni ve sistem gereksinimleri:Cities: Skylines, klasik şehir kurma simülasyonunun modern bir versiyonudur. Oyun, gerçek bir şehri yaratıp idare etmenin heyecanını ve zorluklarını yaşatabilmek için bir taraftan şehir kurma tecrübesinin oturmuş yapısını korurken diğer taraftan yeni oynanış unsurları sunarak bu tecrübeyi genişletiyor. Oyunda Cities in Motion serisinin yapımcılarının tasarladığı tam teşekküllü bir ulaşım sistemi bulunuyor. Ayrıca oyunu kendi oyun tarzına göre katmanlı ve zorlu bir simülasyon arasında dengeleyebilmeni sağlayan mod desteği de bulunuyor. Tek sınır hayal gücünün sınırları; o yüzden kontrolü eline al ve ulaşabildiğin kadar yükseklere uzan!Sıfırdan şehir kurmayı öğrenmek kolay ama bu konuda uzmanlaşmak zor. Şehrinin belediye başkanı olarak eğitim, su, elektrik, polis, itfaiye, hastane ve çok daha fazla temel ihtiyacı dengelemekle ve şehrinin ekonomik sistemini idare etmekle ilgileneceksin. Şehrinin sakinleri farklı oyun senaryolarına uygun, gerçekçi ve akıcı bir şekilde hareket ediyor.Colossal Order'ın Cities in Motion serisindeki geniş tecrübesinden güç alarak tasarlanan yepyeni ve son derece iyi çalışan bir ulaşım sistemi.Makamında oturan bir yöneticiden daha fazlası ol. Şehrinin farklı bölümleriyle ilgilenip bölgelere ayırmak politikaları uygulamanı ve bu da kendi şehrinin Belediye Başkanı olmanı sağlar.