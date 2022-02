17 Þubat – 24 Þubat Haftasý Epic Games Store Ücretsiz Oyunu

10 Şubat – 17 Şubat haftasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan "Windbound" oyununun erişeme açılmasıyla birlikte yeni haftanın oyunu da belli olmuş durumda.



17 Şubat – 24 Şubat haftasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulacak oyun "Brothers A Tale of Two Sons" yapımı olacak. 505 Games'in yayıncılığını üstlendiği ve geliştiriciliğini ise Starbreeze Studios'un yaptığı oyun 2013 yılında piyasaya sürüldü. Steam üzerinde 24,00 TL fiyat etiketi ile satışta olan yapım 17 Şubat – 24 Şubat haftası Epic Games Store'da ücretsiz olarak elde edilebilecek. Brothers A Tale of Two Sons tanıtım metni ve sistem gereksinimleri şu şekilde:



Brothers A Tale of Two Sons Tanıtım Metni



Başarılı İsveçli film yönetmeni Josef Fares ve üst düzey geliştirici Starbreeze Studios'un eseri olan destansı yolculukta iki kardeşe rehber ol. Tek oyunculu modda ortaklaşma heyecanını tadarken iki kardeşi aynı anda yönet.



Bulmacaları çöz, çeşitli bölgeleri keşfet ve her bir stick ile bir kardeşi yöneterek boss'lar ile savaş. Hayata tutunan bir adam. Hasta babalarını iyileştirme şansı arayan iki çocuğun elinde tek seçenek vardır. Hayatta kalabilmek için sırtlarını birbirlerine yaslayarak ""Yaşam Suyu""nu bulabilmek üzere bir yolculuğa çıkmak zorundadırlar Biri zayıfken diğeri güçlü, biri korkmuşken diğeri cesur olmalı



Bu yolculuğu unutamayacaksınız.



Brothers A Tale of Two Sons Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:



İşletim Sistemi: Windows XP SP3

İşlemci: 4 GHz Dual Core Processor

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 /ATI Radeon HD 2600

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan



(Kaynak: esporlab.com)