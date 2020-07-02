17 Þubat – 24 Þubat Haftasý Epic Games Store Ücretsiz Oyunu

10 Þubat – 17 Þubat haftasýnda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan "Windbound" oyununun eriþeme açýlmasýyla birlikte yeni haftanýn oyunu da belli olmuþ durumda.



17 Þubat – 24 Þubat haftasýnda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulacak oyun "Brothers A Tale of Two Sons" yapýmý olacak. 505 Games'in yayýncýlýðýný üstlendiði ve geliþtiriciliðini ise Starbreeze Studios'un yaptýðý oyun 2013 yýlýnda piyasaya sürüldü. Steam üzerinde 24,00 TL fiyat etiketi ile satýþta olan yapým 17 Þubat – 24 Þubat haftasý Epic Games Store'da ücretsiz olarak elde edilebilecek. Brothers A Tale of Two Sons tanýtým metni ve sistem gereksinimleri þu þekilde:



Brothers A Tale of Two Sons Tanýtým Metni



Baþarýlý Ýsveçli film yönetmeni Josef Fares ve üst düzey geliþtirici Starbreeze Studios'un eseri olan destansý yolculukta iki kardeþe rehber ol. Tek oyunculu modda ortaklaþma heyecanýný tadarken iki kardeþi ayný anda yönet.



Bulmacalarý çöz, çeþitli bölgeleri keþfet ve her bir stick ile bir kardeþi yöneterek boss'lar ile savaþ. Hayata tutunan bir adam. Hasta babalarýný iyileþtirme þansý arayan iki çocuðun elinde tek seçenek vardýr. Hayatta kalabilmek için sýrtlarýný birbirlerine yaslayarak ""Yaþam Suyu""nu bulabilmek üzere bir yolculuða çýkmak zorundadýrlar Biri zayýfken diðeri güçlü, biri korkmuþken diðeri cesur olmalý…



Bu yolculuðu unutamayacaksýnýz.



Brothers A Tale of Two Sons Sistem Gereksinimleri

MÝNÝMUM:



Ýþletim Sistemi: Windows XP SP3

Ýþlemci: 4 GHz Dual Core Processor

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartý: NVIDIA GeForce 8600 /ATI Radeon HD 2600

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 2 GB kullanýlabilir alan



(Kaynak: esporlab.com)



