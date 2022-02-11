Fenerbahçe'nin gol sendromu! Atamıyor, tutamıyor…

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından sonra Türkiye Kupası'na da havlu atan Fenerbahçe'nin derdi gol…



Kanarya hücumda atamamanın, savunmada da kalesini kapatamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ligde geride kalan 24 maçta 163 isabetli şutla rakip kalelerde 36 gol bulan Fenerbahçe (ortalama 1.5) sadece Rizespor karşısında 4 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertliler başka hiçbir mücadelede 2'den fazla gol atamadı. Maç başına 6.8 şut isabeti ve 11.4'lük gole çevirme oranı dikkat çekiyor. Fenerbahçe ilk 3 haftada kalesini gole kapatmayı başarmıştı.



Ancak sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 21 maçın sadece 2'sinde kalesini kapatabildi. Gol sendromu, saha sonuçlarıyla puan cetveline yansıdı.



ALTAY BAYINDIR MÜJDESİ



30 Ekim'de omzundaki kırık nedeniyle operasyon geçiren Altay Bayındır'ın takımla birlikte antrenmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Başarılı kalecinin sakatlığının ardından 3 ay sonra Giresunspor maçında kadroda olması bekleniyor. "4-5 aydan önce dönmesi zor" denilen Altay'ın yokluğunda eldivenleri devralan Berke Özer performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.



