3 Þubat – 10 Þubat Arasýnda Epic Games Store Ücretsiz Oyunu

27 Ocak – 3 Şubat Haftasında ücretsiz olarak sunulan "DAEMON X MACHINA" oyununun erişeme acımasıyla birlikte yeni haftanın oyunu da belli olmuş durumda.



3 Şubat – 10 Şubat haftasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan yeni oyun ise "Yooka-Laylee and the Impossible Lair" olacak. 12,50 TL etiketi ile satışta olan yapım 3 Şubat ile 10 Şubat aralığında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulacak. Yooka-Laylee and the Impossible Lair tanıtım metni ve sistem gereksinimleri ise şu şekilde:



Yooka-Laylee and the Impossible Lair Tanıtım Metni

Yooka-Laylee and the Impossible Lair, "Donkey Kong Country" arka planındaki birkaç önemli yaratıcı yeteneğin ellerinden çıkan yepyeni bir platform macerasıdır. Hayırsız baş düşmanları Capital B'ye karşı dost ikilinin durumu kurtarmak için bir kez daha harekete geçmesi gerekiyor!



Yooka ve Laylee, bir karma platform macerası için geri dönüyor



Yooka & Laylee, Playtonic Games'in yepyeni platform macerasıyla geri döndü! Hayırsız baş düşmanları Capital B'ye karşı dost ikilinin durumu kurtarmak için bir kez daha harekete geçmesi gerekiyor.



Kötü kalpli Capital B'nin arı krallığının tamamını köleleştirmek amacıyla "Hivemind" cihazını kullanma planını engellemek için kahramanlarımızın mücadeleyi Capital B'nin "Çıkmaz" Sığınak'ına taşıması gerekiyor.



İşler zor görünüyor ancak Kraliçe Phoebee ve Royal Beettalion'ın yardımı ile Yooka ve Laylee'nin şansı olabilir!



Yooka-Laylee and the Impossible Lair Sistem Gereksinimleri



MİNİMUM:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2125 or AMD A8-6600K

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 650 or Radeon HD 5770

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan



ÖNERİLEN:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2550 or AMD FX-8120

Bellek: 7 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 or Radeon R9 270

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan



(Kaynak: esporlab.com)