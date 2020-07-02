3 Þubat – 10 Þubat Arasýnda Epic Games Store Ücretsiz Oyunu

27 Ocak – 3 Þubat Haftasýnda ücretsiz olarak sunulan "DAEMON X MACHINA" oyununun eriþeme acýmasýyla birlikte yeni haftanýn oyunu da belli olmuþ durumda.



3 Þubat – 10 Þubat haftasýnda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan yeni oyun ise "Yooka-Laylee and the Impossible Lair" olacak. 12,50 TL etiketi ile satýþta olan yapým 3 Þubat ile 10 Þubat aralýðýnda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulacak. Yooka-Laylee and the Impossible Lair tanýtým metni ve sistem gereksinimleri ise þu þekilde:



Yooka-Laylee and the Impossible Lair Tanýtým Metni

Yooka-Laylee and the Impossible Lair, "Donkey Kong Country" arka planýndaki birkaç önemli yaratýcý yeteneðin ellerinden çýkan yepyeni bir platform macerasýdýr. Hayýrsýz baþ düþmanlarý Capital B'ye karþý dost ikilinin durumu kurtarmak için bir kez daha harekete geçmesi gerekiyor!



Yooka ve Laylee, bir karma platform macerasý için geri dönüyor



Yooka & Laylee, Playtonic Games'in yepyeni platform macerasýyla geri döndü! Hayýrsýz baþ düþmanlarý Capital B'ye karþý dost ikilinin durumu kurtarmak için bir kez daha harekete geçmesi gerekiyor.



Kötü kalpli Capital B'nin arý krallýðýnýn tamamýný köleleþtirmek amacýyla "Hivemind" cihazýný kullanma planýný engellemek için kahramanlarýmýzýn mücadeleyi Capital B'nin "Çýkmaz" Sýðýnak'ýna taþýmasý gerekiyor.



Ýþler zor görünüyor ancak Kraliçe Phoebee ve Royal Beettalion'ýn yardýmý ile Yooka ve Laylee'nin þansý olabilir!



Yooka-Laylee and the Impossible Lair Sistem Gereksinimleri



MÝNÝMUM:



64-bit iþlemci ve iþletim sistemi gerektirir

Ýþletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit

Ýþlemci: Intel Core i3-2125 or AMD A8-6600K

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartý: GeForce GTX 650 or Radeon HD 5770

Depolama: 6 GB kullanýlabilir alan



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64-bit iþlemci ve iþletim sistemi gerektirir

Ýþletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Ýþlemci: Intel Core i5-2550 or AMD FX-8120

Bellek: 7 GB RAM

Ekran Kartý: GeForce GTX 660 or Radeon R9 270

Depolama: 8 GB kullanýlabilir alan



(Kaynak: esporlab.com)



