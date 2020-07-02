20 – 27 Ocak Haftası Epic Games Store Ücretsiz Oyunu

Epic Games Store Relicta Tanıtımı

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Core i3 / Athlon 64 X2 6400

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Win 7 64bit / Win 8.1 64-bit / Windows 10

İşlemci: Core i7 / A8-3870K veya üstü

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 280 veya üstü

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Geçtiğimiz haftanın yapımının erişime açılmasıyla birlikte yeni haftanın oyunu da belli olmuş durumda. Hali hazırda Epic Games Store üzerinde 31,00 TL fiyat etiketi ile satışta olan Relicta oyunu 20 – 27 Ocak tarihleri arası ücretsiz olarak sunulacak. Mighty Polygon ve Ravenscourt stüdyoları tarafından geliştirilen oyun Ağustos 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştü."Relicta, Chandra Üssü'nün sırlarını açığa çıkarmak için manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinci şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunudur.Relicta, Chandra Üssü'nün sırlarını açığa çıkarmak için manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinci şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunudur. Ay'ın derinliklerinde, kızının hayatta kalmasını sağlayabilecek tek şey, sahip olduğun bilimsel düşünce gücüdür…Tekinsiz, harabeye dönmüş bir Ay üssünde üst düzey bir fizikçi olarak oyna. Fiziksel bulmacaları çözmek için yer çekimi ve manyetizma ile istediğin gibi oynayarak esrarengiz, yer şekilleri ile oynanmış kraterlerin arasında yolunu bul. Bir an önce güvenli bölgeye ulaşmaya mı çalışacaksın, yoksa bazı ipuçları bulup 22. yüzyıl yörünge politikalarında gizli entrikaları açığa mı çıkaracaksın? Ay kraterlerinin ebedi karanlığının içinde bir sır yatıyor ve bu, kızının canını alabilir veya insanlığın kaderini sonsuza dek değiştirebilir. Araştırmanın nihai sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır mısın?"