Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek, Avustralya Açık elemelerinde korta çıkacak

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçiler Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek 11 Ocak Salı günü korta çıkacak.
Klasmanın 154. basamağında bulunan Cem İlkel, eleme ilk turunda 166. sırada yer alan Fransız Enzo Couacaud'la karşılaşacak. Cem İlkel-Enzo Couacaud maçı yarın TSİ 02.00'de başlayacak.
Klasmanın 164. sırasında yer alan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ise ilk turda klasmanın 141. basamağında bulunan Amerikalı Ernesto Escobedo'ya karşı mücadele edecek. İkilinin müsabakası TSİ 02.00'de start alacak.
Klasmanın 154. basamağında bulunan Cem İlkel, eleme ilk turunda 166. sırada yer alan Fransız Enzo Couacaud'la karşılaşacak. Cem İlkel-Enzo Couacaud maçı yarın TSİ 02.00'de başlayacak.
Klasmanın 164. sırasında yer alan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ise ilk turda klasmanın 141. basamağında bulunan Amerikalı Ernesto Escobedo'ya karşı mücadele edecek. İkilinin müsabakası TSİ 02.00'de start alacak.