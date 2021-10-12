Fenerbahçe ve Galatasaray, zarardan kâra döndü

Spor kulüplerinin Haziran-Ağustos dönemine ait finansal sonuçları önceki yılın aynı dönemine kıyaslandığında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zarardan kâra döndüğünü gösterdi. Aynı dönemde Beşiktaş ve Trabzon zarar açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray, zarardan kâra döndü
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12 Ekim 2021 08:41
Fenerbahçe, Haziran-Ağustos döneminde 255,5 milyon lira net kar açıkladı. Bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin borsaya kote olduğundan bu yana açıkladığı en yüksek çeyrek dönem karı olarak da tarihe geçti.

Fenerbahçe, önceki yılın aynı döneminde 31,2 milyon lira zarar açıklamıştı.

Galatasaray aynı dönem için 37 milyon lira kar açıklarken geçen yılın aynı döneminde 39,5 milyon lira zarar açıklamıştı.

Beşiktaş, bir önceki yıl kaydettiği 40,4 milyon liralık zarara kıyasla Haziran-Ağustos döneminde 6,14 milyon lira zarar bildirdi.

Trabzonspor Haziran-Ağustos zararı 66,7 milyon lira; geçen yıl aynı dönemdeki zararı 50,5 milyon lira seviyesindeydi. [Bloomberg HT]


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