Gürcan Bilgiç: "Ligde oyunu–sistemi olan tek takım Trabzonspor"

Sabah yazarı Gürcan Bilgiç, Trabzonspor'un ligdeki durumu ile ilgili değerlendirme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gürcan Bilgiç: 'Ligde oyunu–sistemi olan tek takım Trabzonspor'
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05 Ekim 2021 10:13
Sabah yazarı Gürcan Bilgiç, Trabzonspor'un ligdeki durumu ile ilgili yorumlarda bulundu.

Bilgiç, milli araya ligin 2. sırasında giden Fırtına için "Ligde oyunu–sistemi olan tek takım Trabzonspor. Dolayısı ile giren-çıkan futbolcular olacak ama duruş değişmeyecek. Tuğlaların doğru yerleştirildiği bir sezon yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.  

 

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