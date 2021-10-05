Gürcan Bilgiç: 'Ligde oyunu–sistemi olan tek takım Trabzonspor'

Sabah yazarı Gürcan Bilgiç, Trabzonspor'un ligdeki durumu ile ilgili yorumlarda bulundu.
Bilgiç, milli araya ligin 2. sırasında giden Fırtına için "Ligde oyunu–sistemi olan tek takım Trabzonspor. Dolayısı ile giren-çıkan futbolcular olacak ama duruş değişmeyecek. Tuğlaların doğru yerleştirildiği bir sezon yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.
Bilgiç, milli araya ligin 2. sırasında giden Fırtına için "Ligde oyunu–sistemi olan tek takım Trabzonspor. Dolayısı ile giren-çıkan futbolcular olacak ama duruş değişmeyecek. Tuğlaların doğru yerleştirildiği bir sezon yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.