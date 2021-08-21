TAYK – Eker Olympos Regatta'da heyecan sürüyor

Yelken sezonunun en önemli yarışlarından biri olan ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından gerçekleştirilen TAYK – Eker Olympos Regatta'da Moda – Tirilye ve Tirilye Koyiçi Yarışları etaplarının birincileri belli oldu.



Güçlü rüzgarlarla başlayan ilk etap, Tirilye'de tamamlandı



Eker Süt Ürünleri'nin ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde dokuzuncu kez gerçekleştirilen yarışın startı, Moda Deniz Kulübü açıklarında verildi. Çok güçlü rüzgarlar ile yarışa başlayan ve beklediklerinden fazla hız bulan takımlar, Tirilye'ye kadar serin şartlarda seyretti.



Marmara'yı en hızlı kat eden tekne, 03.06.32 saatlik derecesiyle Orient Express IV olurken, Moda – Tirilye etabının kategori liderleri ise şu takımlar oldu:



IRC 0: Orient Express VI

IRC I: MSI Sailing Team / Anything Goes

IRC II: Akkim Kimya Cheese V

IRC III: Eti Alize

Gezi: İsko Sailing Team



İlk etabın ardından Tirilye Koyiçi Yarışı için hazırlıklarına başlayan yelkenciler, ikinci etapta ise yüksek dalgalar ve zorlu şartlarla mücadele ettiler. İkinci etabın kategori liderleri ise şu takımlardı:



IRC 0: Orient Express VI

IRC I: Hedef Yelken 40 – Trapez Sailing Team

IRC II: Logo

IRC III: Eti Alize

Gezi: İsko Sailing Team



İlk iki etabın yorgunluğu, Eker Mangal Partisi ile atıldı



Tirilye Koyiçi Yarışları'nda Tirilye sakinleri için harika görüntüler oluşturan yelkenciler, ilk iki etabın yorgunluğunu ise Eker Mangal Partisi'nde attı. İlk iki etabın liderlerinin ödüllerini aldığı partide, yelkenciler yarış deneyimlerini de birbirleriyle paylaştılar.



TAYK – Eker Olympos Regatta 2021, İstanbul'da sona erecek



Yelkencilere keyifli bir yarış deneyimi sunan TAYK – Eker Olympos Regatta 2021'in son etabı ise Tirilye – İstanbul şeklinde olacak. Bu etap sonunda, yarışın genel klasman birincisi ve kategori birincileri belli olacak.



