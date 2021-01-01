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McCollum: "LeBron, hâlâ NBA'deki en iyi oyuncu"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.

Eski NBA oyuncusu Channing Frye ile yaptığı bir röportajda McCollum, LeBron'u pahalı bir Chateau Margaux şarabına benzetti:

"İlk zamanlarından beri büyük oyuncuydu. Seçilmiş kişi olarak kabul edildi. Ve 18 yıl sonra kariyerini daha keskin olduğu yere kadar uzatmayı başardı, lige ilk girdiği zamankinden daha iyi bir şutör oldu. Hâlâ takım arkadaşlarını güçlendirebiliyor ve takımının kazanmasını sağlayabiliyor. Halen NBA'deki en iyi oyuncu."

2020-21 sezonu, LeBron için sakatlıklar ve benzeri sorunlar nedeniyle zor bir sezon olmuştu. James bu yıl normal sezonda 25 sayı ortalaması tutturmuş, ancak Phoenix Suns'a karşı playoffların ilk turunda elenmişti.


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