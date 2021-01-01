Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant, ABD Milli takımı için: "Hâlâ kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ABD Milli Takımının Tokyo Olimpiyatları öncesi hazırlık maçlarında zorlanmasının sebeplerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ABD Milli Takımının Tokyo Olimpiyatları öncesi hazırlık maçlarında zorlanmasının sebeplerini açıkladı.

Nijerya ve Avustralya gibi iki yetenekli ülkeye karşı oynayan ABD'nin iki maçı oldukça kolay kazanması beklenirken, bunu başaramamış ve aldığı üst üste galibiyetlerle, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.

Takımın tecrübeli isimlerinden Durant, geçtiğimiz günlerde Yahoo Sports'a verdiği bir röportajda takımın ilk iki hazırlık maçında neden zorlandığını şu şekilde ifade etti:

"Halen kimliğimizi bulmaya çalışan bir ekibiz. Çok farklı şekillerde oynatabileceğiniz çok sayıda harika oyuncumuz var ve zaman zaman savunma ve hücumda kararsız kalıyoruz. Biz bunu çözmeye çalışırken, diğer takımlar çoktan oturmuştu. Yani aslında tüm bunlar, bu süreçte kaybetmemizi daha olası kılmıştı."

Nets forveti, rakip takımların kalitesinin neden hafife alınmaması gerektiğini de şu şekilde belirtti:

"Ligdeki en iyi oyuncuların hepsi bizde olsa da, rakip milli takımların da NBA oyuncuları var. Bu adamlar şu anda hücumda 1 numaralı opsiyonlar ve uluslararası alanda bu rolü oynamaya alışmışlar. Biz halen takım olarak duruma uyum sağlamaya uğraşıyoruz ve bunu da mazeret olsun diye söylemiyorum. İnsanların anlaması gereken çok fazla içerik var. Maç kaybetmeyi beklemiyorduk ama bu olabiliyor. Toparlayacağız."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal