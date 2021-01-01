Durant, ABD Milli takımı için: "Hâlâ kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ABD Milli Takımının Tokyo Olimpiyatları öncesi hazırlık maçlarında zorlanmasının sebeplerini açıkladı.



Nijerya ve Avustralya gibi iki yetenekli ülkeye karşı oynayan ABD'nin iki maçı oldukça kolay kazanması beklenirken, bunu başaramamış ve aldığı üst üste galibiyetlerle, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.



Takımın tecrübeli isimlerinden Durant, geçtiğimiz günlerde Yahoo Sports'a verdiği bir röportajda takımın ilk iki hazırlık maçında neden zorlandığını şu şekilde ifade etti:



"Halen kimliğimizi bulmaya çalışan bir ekibiz. Çok farklı şekillerde oynatabileceğiniz çok sayıda harika oyuncumuz var ve zaman zaman savunma ve hücumda kararsız kalıyoruz. Biz bunu çözmeye çalışırken, diğer takımlar çoktan oturmuştu. Yani aslında tüm bunlar, bu süreçte kaybetmemizi daha olası kılmıştı."



Nets forveti, rakip takımların kalitesinin neden hafife alınmaması gerektiğini de şu şekilde belirtti:



"Ligdeki en iyi oyuncuların hepsi bizde olsa da, rakip milli takımların da NBA oyuncuları var. Bu adamlar şu anda hücumda 1 numaralı opsiyonlar ve uluslararası alanda bu rolü oynamaya alışmışlar. Biz halen takım olarak duruma uyum sağlamaya uğraşıyoruz ve bunu da mazeret olsun diye söylemiyorum. İnsanların anlaması gereken çok fazla içerik var. Maç kaybetmeyi beklemiyorduk ama bu olabiliyor. Toparlayacağız."



