Murat Sancak: 'Ya Muhammet ya yabancı…'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gündeme dair açıklamalar yaptı.



5 Ocak gazetesinden Ergun Kara'nın haberine göre; Sancak, Futbol Federasyonu yönetiminin açıkladığı yeni sezonda uygulanacak yabancı sayısı kuralıyla ilgili, "Buna göre transfer politikamızı değiştirmek zorunda kaldık. Yani bundan sonra ki süreçte 2 yerli 6-7 yabancı oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürüteceğiz. " şeklinde ifade kullandı.



Kaleci konusuna değinen Başkan Sancak,"Ferhat'ı aldık. İyi bir kaleci. Yedek kalmasına rağmen başarılı olduğuna inanıyorum. En iyisiydi diyebilirim. Şimdi kaleci için Muhammet'ten haber bekliyoruz. Beklediğimiz olumlu haber gelmez ise kaleye yabancı bir isim alacağız. Bunun yanı sıra yerli kaleci de yok." dedi.



Transfer yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Murat Sancak,"Euro 10,5 11'e geldi. Yabancı için fark etmiyor. Bu koşullarda transfer yapmak sıkıntılı. Yani çok zor. Yayıncı kuruluş Beinsport son taksitleri vermedi. Bunda da bir belirsizlik var. "diye konuştu.



Başkan Murat Sancak son olarak, "11 Temmuz gibi kombineleri belirleyeceğiz. Bunun için de yeni sezonda stada girecek taraftar sayısının oranı da önemli. % 30 mu, 40 mı olacak bekleyeceğiz. Kombineleri satıp sattığımız taraftarı stada alamazsak olmaz. "şeklinde değerlendirmede bulundu.



