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Kawhi: "Utah'a karşı savaşma arzumuz hâlâ çok yüksek"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'ın Utah Jazz'e karşı 2-0 geride olduğu playoff serisinde savaşma arzusunun hâlâ 'oldukça yüksek' olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'ın Utah Jazz'e karşı 2-0 geride olduğu playoff serisinde savaşma arzusunun hâlâ 'oldukça yüksek' olduğunu söyledi.

Clippers, bu playofflarda üst üste ikinci seride 2-0 geriye düşmüş olsa da, Leonard, ekibin Dallas Mavericks'e karşı ilk turda yaptığı gibi, Jazz'e karşı da geri dönebileceğine inanıyor:

"Hepimiz irademizi ortaya koymalıyız. İlk iki maçta ne yaptığımızı görüp hatalarımızı sınırlamaya çalışarak, o noktadan devam etmeliyiz. Ne yapacağımızı göreceğiz. Ve savaşma arzumuz da hâlâ oldukça yüksek. Yani bu mücadeleye hazırız."

Takımın bir diğer yıldızı Paul George ise şunları ekledi:

"Jazz'i takdir etmek gerek. Zorlu bir rakip. Batı'da boşuna 1 numara değillerdi. Ama bu seriye de Dallas'la aynı şekilde yaklaşıyoruz, hâlâ düzeltebileceğimiz ve kendi hatamız olan çok fazla pozisyonumuz olduğunu düşünüyoruz."

Serinin 3. maçı, bu gece TSİ 03:30'da oynanacak.


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