Kawhi: "Utah'a karşı savaşma arzumuz hâlâ çok yüksek"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'ın Utah Jazz'e karşı 2-0 geride olduğu playoff serisinde savaşma arzusunun hâlâ 'oldukça yüksek' olduğunu söyledi.



Clippers, bu playofflarda üst üste ikinci seride 2-0 geriye düşmüş olsa da, Leonard, ekibin Dallas Mavericks'e karşı ilk turda yaptığı gibi, Jazz'e karşı da geri dönebileceğine inanıyor:



"Hepimiz irademizi ortaya koymalıyız. İlk iki maçta ne yaptığımızı görüp hatalarımızı sınırlamaya çalışarak, o noktadan devam etmeliyiz. Ne yapacağımızı göreceğiz. Ve savaşma arzumuz da hâlâ oldukça yüksek. Yani bu mücadeleye hazırız."



Takımın bir diğer yıldızı Paul George ise şunları ekledi:



"Jazz'i takdir etmek gerek. Zorlu bir rakip. Batı'da boşuna 1 numara değillerdi. Ama bu seriye de Dallas'la aynı şekilde yaklaşıyoruz, hâlâ düzeltebileceğimiz ve kendi hatamız olan çok fazla pozisyonumuz olduğunu düşünüyoruz."



Serinin 3. maçı, bu gece TSİ 03:30'da oynanacak.



