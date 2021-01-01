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Embiid'in 1. maç için durumu hâlâ belli değil

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in, Atlanta Hawks'a karşı playoff serisinin 1. maçındaki durumunun, dizindeki kıkırdak yırtılması nedeniyle hâlâ bilinmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in, Atlanta Hawks'a karşı playoff serisinin 1. maçındaki durumunun, dizindeki kıkırdak yırtılması nedeniyle hâlâ bilinmediği bildirildi.

Sağ dizinde küçük bir menisküs yırtığı bulunan Embiid'in, Cuma günkü antrenmanda idmanlara katılmadığı kaydedildi.

76ers yıldızı günden güne değerlendirilmeye alınmaya devam ediyor ve başantrenör Doc Rivers, Embiid'in Atlanta'ya karşı 1. maç için müsait olup olmadığına dair herhangi bir karar verilmediğini söyledi:

"Tedavisinden geçmesi gerekiyor. Şut atarken ve benzeri şeyler yaparken gayet iyi gözüküyordu. Onu kadro dışı bırakmak için henüz çok erken. Bilmeden konuşmak istemiyorum. Duruma bakacağız."

27 yaşındaki Embiid, geçtiğimiz Pazartesi geçirdiği sakatlığının ardından Sixers'ın Doğu Konferansı'nın ilk turunda karşılaştığı Washington Wizards'a karşı serinin son maçını kaçırmıştı.

Joel, bu sezon 28.5 sayı ve 10.6 ribaund ortalamaları tutturarak, normal sezon MVP ödülü finalistlerinden biri olarak seçilmişti.


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