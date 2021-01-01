Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron: "Ayak bileğim hâlâ sorun teşkil ediyor"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, yarın gece oynanacak Phoenix Suns'a karşı 4. maç öncesinde ayak bileğinin hala bir sorun olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, yarın gece oynanacak Phoenix Suns'a karşı 4. maç öncesinde ayak bileğinin hala bir sorun olduğunu itiraf etti.

All-Star maçından bu yana ayak bileği sorunlarıyla boğuşmayı sürdüren James, bu sakatlığın kendisini hala rahatsız ettiğini itiraf etti:

"Açıkçası ayak bileğim için fiziksel anlamda zor bir yıl oldu ve şu anda sakatlanmadan önceki haline geri getirmeye çalışıyorum.

Ancak her gün biraz daha iyiye gideceğini biliyorum ve günün her saatinde de tedavim üzerine uğraşmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi, bileğimi sakatlanmadan önceki haline getirmeye çalışacağım ve o zamana kadar, sahada işlerini kolaylaştırmaya çalıştığım takım arkadaşlarım da beni toparlamaya devam edecek."

James, normal sezonun ikinci bölümünü ayak bileği burkulmasıyla kaçırmak durumunda kalmıştı. Lakers yıldızı, serinin 3. maçını 21 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle tamamlamış ve boyalı alanda 8/12'lik bir şut isabeti yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal