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76ers, hâlâ Kyle Lowry'nin peşinde olabilir!

Philadelphia 76ers'ın, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'yi olası bir imza-ve-takas işlemi yapma amacıyla serbest oyuncu döneminde hâlâ takip etmeyi planladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'yi olası bir imza-ve-takas işlemi yapma amacıyla serbest oyuncu döneminde hâlâ takip etmeyi planladığı iddia edildi.

Raptors ve 76ers'ın, Lowry ile ilgili son takas tarihte takas görüşmeleri yaptığı, ancak hiçbir anlaşma yapılmadığı bildirilmişti.

Miami Heat ve Los Angeles Lakers da son takas tarihte Lowry ile takas yapmaya çalışan ekipler arasındalardı. Heat'in, Lowry ile muhtemelen doğrudan sözleşme imzalayabilecek pozisyondaki tek takım olduğu düşünülüyor.

The Athletic'den Sam Amick'e göre, bir genel menajer Lowry'nin piyasasının durumu hakkında şunları söyledi:

"Gerçekten iyi. Parası olan takımlar var ve çok fazla oyuncu da yok, bu yüzden gerçekten iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum."


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