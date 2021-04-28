Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu değişimi! Aslar yedek oldu…

Fenerbahçe'de teknik sorumlu olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmeyen Emre Belözoğlu, geniş kadroyu verimli kullanmasıyla dikkat çekiyor.Genç hocanın, Erol Bulut'un vazgeçemediği isimlerin yerine kendi yıldızlarını ön plana çıkarması göze çarpıyor. Bulut'un, sakatlık ve cezaları olmadığı sürece sık şans verdiği isimlerden Gustavo, Samatta, Osayi-Samuel ve Thiam, Belözoğlu'nun gözünden düştü.Luiz Gustavo, 5 maçın 2'sinde ilk 11'de şans buldu. Samatta, Osayi-Samuel ve Thiam da 'yedek oyuncu' statüsüne düştü. Belözoğlu'nun 5 maçlık döneminde öne çıkan, Bulut'un çok tercih etmediği 4 isim var: Valencia, İrfan Can, Sosa ve Mert Hakan. Valencia'yı Bulut'un aksine santrfor olarak kullanan Belözoğlu, Sosa'yı ön liberoda, İrfan Can ve Mert Hakan'ı da ofansif orta sahada kullanıp takımın hücumdaki verimliliğini bir hayli artırdı.Bulut'tan sonra göreve getirilen Emre Belözoğlu da Serdar Aziz'den vazgeçmedi. Belözoğlu, deneyimli stopere 5 maçın tamamında 90'ar dakika şans verdi. Serdar Aziz, son Kasımpaşa maçında 90 dakika oynayan oyuncular arasında en çok ikili mücadele kazanan, en çok pas yapan, en çok uzaklaştırma yapan, en çok hava topu kazanan ve en yüksek pas isabeti olan isim oldu.